Aito M7 inicia pré-vendas na China com 700 km de autonomia

A Aito está com novidades quentinhas para os apaixonados por SUVs. O M7 2026 já está em pré-encomenda e promete ser uma ótima pedida para quem busca tecnologia e conforto. As reservas começam no dia 5 de setembro de 2025, e o modelo será lançado oficialmente no dia 23 do mesmo mês. É uma ótima oportunidade para você ficar por dentro de tudo!

O M7 foi revelado no Salão do Automóvel de Chengdu 2025, realizado no final de agosto. O que chamou a atenção foi o seu interior moderníssimo, que vem com uma tela central de 16,1 polegadas e bancos que têm um design tipo “gravidade zero”. Quem já passou horas na estrada sabe como um bom conforto faz a diferença.

Por fora, o SUV ganhou um visual renovado, especialmente na dianteira. Os faróis são exclusivos e as maçanetas agora são semiocultas, dando um ar mais sofisticado. Com um comprimento de 5.080 mm, largura de 1.999 mm e 1.780 mm de altura, esse carrão tem uma presença imponente na estrada. A distância entre-eixos, que é de 3.030 mm, garante um espaço interno confortável, ideal para viagens em família.

Outro ponto forte do Aito M7 são as opções de motorização. Ele oferece versões EREV e BEV, com baterias de 37 kWh ou 53 kWh que podem proporcionar uma autonomia combinada de mais de 1.600 km. Para quem sonha em rodar só no modo elétrico, a versão com bateria de 100 kWh chega a até 700 km de autonomia. Quem dirige muito em estrada sabe como essa autonomia é um verdadeiro alívio.

Mas não é só isso! A grande sacada do M7 está no LiDAR Limera, um sistema de visão a laser que foi integrado na cabine. Esse recurso permite uma detecção precisa de obstáculos, especialmente à noite, proporcionando mais segurança. O sistema é resistente à poeira, chuva e insetos, o que faz dele um grande aliado, sem comprometer o design do carro.

E para quem busca ainda mais tecnologia, os modelos de alta especificação poderão contar com um LiDAR externo de 192 linhas. A Huawei recomenda que os fãs de tecnologia avaliem suas necessidades, pois o sistema externo é superior em cenários mais complicados.

Com tudo isso, o Aito M7 chega ao mercado em oito variantes, oferecendo opções de cinco ou seis assentos. Os preços começam em RMB 249.800 (cerca de R$ 201 mil) e vão até RMB 329.800. Essa atualização representa um salto em tecnologia, conforto e autonomia, mantendo o M7 firme e forte na briga entre os SUVs elétricos.