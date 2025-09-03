Renault e Geely desenvolvem motor a combustão para elétricos

O novo conceito da HORSE, uma parceria entre a Renault e a Geely, está chamando a atenção na indústria automotiva. Apresentado antes do Salão de Munique, que acontece entre os dias 9 e 14 de setembro, esse “extensor de autonomia” tem o formato de uma maleta e promete facilitar a vida dos motoristas de elétricos.

Chamada de HORSE C15, essa solução é compacta e traz um motor, gerador e inversor em um único módulo. Ele pode ser instalado no carro de várias maneiras, sem grandes mudanças na estrutura. Essa flexibilidade ajuda os fabricantes a aumentar a autonomia dos modelos sem precisar redesignar toda a plataforma. E, como já mencionado, é do tamanho de uma mala — perfeito para quem ama manter as coisas organizadas no carro.

Falando em potência, o sistema usa um motor de 1.5 que pode servir diferentes categorias de veículos. Para os compactos, a potência chega a 95 cv, enquanto SUVs e modelos maiores podem alcançar 163 cv com a ajuda do turbocompressor. Uma vantagem interessante é que esse motor não traciona as rodas, funcionando apenas como gerador. Isso significa mais eficiência e menos desgaste, o que prolonga a vida útil do sistema.

E olha, dirigir um carro elétrico com esse extensor é praticamente a mesma coisa que dirigir um elétrico puro: suave, silencioso e com uma resposta rápida. Você pode recarregar pela tomada normalmente, complementando o sistema.

### A Jogada no Brasil

Enquanto tudo isso acontece na Europa, a operação brasileira da HORSE já está desenvolvendo uma solução voltada para o mercado local. Durante o Electric Days Brasil 2025, foi apresentado um protótipo baseado no Renault Master elétrico. Esse modelo utiliza um motor HR10 1.0 turbo flex, o mesmo que equipa o Kardian, como extensor de autonomia.

Imagine só: esse motor funciona exclusivamente como gerador. Ele opera em uma faixa específica de rotações conforme a demanda de energia. Além disso, é acompanhado por um sistema de controle que garante que a energia seja distribuída da melhor forma possível. E, claro, a recarga pela tomada continua funcionando como em qualquer carro elétrico comum.

### Benefícios Práticos

Esse extensor não só é versátil, podendo ser instalado em diferentes tipos de veículos, mas também pode alcançar um público ainda maior, como ônibus e vans. E tem mais: se precisar de mais potência, é possível usar motores maiores, mantendo a mesma arquitetura.

Outro ponto positivo é que a HORSE está testando a redução do número de módulos de bateria. Menos peso significa economia e recargas mais rápidas, tudo automático para o motorista — você não precisa se preocupar em ativar ou desligar nada.

Com esses componentes nacionais, a HORSE está a todo vapor desenvolvendo soluções que prometem revolucionar a eletrificação no nosso país, especialmente ajudando na conversão de veículos a diesel. É um passo importante para todos nós que amamos estar na estrada com um pé na sustentabilidade.