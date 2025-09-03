Ficha técnica, preço e equipamentos de Fipe Carros

O Volkswagen Polo Track 2026 vem ganhando destaque nas vendas e afinal, quem não quer um carro que une estilo e tecnologia na medida certa? Ele é um dos queridinhos do Brasil, especialmente com a entrada do Programa Carro Sustentável. A boa notícia é que você pode levar esse modelo por R$ 95.790, mas com o programa do governo, esse valor fica ainda melhor: R$ 92.600. Um baita desconto, né?

Sob o capô, a versão Track traz um motor 1.0 de três cilindros que é puro charme. Ele entrega 77 cv e 9,6 kgfm de torque com gasolina, e se você optar pelo etanol, essa potência sobe para 84 cv, com um torque que vai a 10,3 kgfm. Ideal para quem está sempre em movimento! O câmbio é manual de cinco marchas, o que dá uma sensação de controle nas trocas, especialmente se você curte dirigir.

E como o consumo é um dos pontos importantes para quem roda bastante, o Polo Track promete uma média de 13,9 km/l com gasolina e 9,6 km/l com etanol na cidade. Se você pega a estrada, a economia aumenta para 16,3 km/l com gasolina e 11,4 km/l com etanol. Quem enfrenta trânsito pesado no dia a dia sabe o quanto isso faz a diferença na hora de abastecer.

Equipamentos do Volkswagen Polo Track 2026

O interior do Polo Track 2026 é bem pensado para o conforto. O banco do motorista tem um ajuste milimétrico de altura. Isso é ótimo para quem gosta de se sentir na posição ideal ao volante — uma experiência que quem dirige muito em estrada valoriza, com certeza! Claro, ele também conta com coluna de direção ajustável, desembaçador, e um limpador e lavador do vidro traseiro.

A direção elétrica é uma mão na roda em manobras e estacionamentos. Você ainda tem para-sóis com espelho para dar aquele retoque antes de chegar na reunião, e travamento elétrico das portas, que facilita a vida.

Nos itens de segurança, o Polo Track não deixa a desejar. Possui airbags dianteiros (com desativação do passageiro) e laterais, alerta sonoro se você esquecer de colocar o cinto. E não esqueçamos dos sistemas ISOFIX / Top tether para instalar cadeirinhas, importante para quem tem pequenos passageiros a bordo.

Ficha Técnica do Volkswagen Polo Track 2026

Aqui vai o resumo da ficha técnica para facilitar a vida de quem adora saber cada detalhe:

Motor : 1.0 MPI

: 1.0 MPI Câmbio : Manual, 5 marchas

: Manual, 5 marchas Tração : Dianteira

: Dianteira Potência : 84 cv a 6450 rpm (E)

: 84 cv a 6450 rpm (E) Torque : 10,3 kgfm a 3000 rpm (E) / 9,6 kgfm a 4000 rpm (G)

: 10,3 kgfm a 3000 rpm (E) / 9,6 kgfm a 4000 rpm (G) Velocidade Máx. : 169 km/h

: 169 km/h 0-100 km/h : 13,4 s

: 13,4 s Consumo Cidade : 9,3 km/l (E) / 13,5 km/l (G)

: 9,3 km/l (E) / 13,5 km/l (G) Consumo Estrada : 10,9 km/l (E) / 15,7 km/l (G)

: 10,9 km/l (E) / 15,7 km/l (G) Comprimento : 4079 mm

: 4079 mm Largura : 1751 mm

: 1751 mm Altura : 1471 mm

: 1471 mm Entre-eixos : 2566 mm

: 2566 mm Capacidade do tanque : 52 litros

: 52 litros Capacidade de bagagem/carga : 300 litros

: 300 litros Peso Líquido : 1054 kg

: 1054 kg Carga Útil : 395 kg

: 395 kg Rodas e Pneus: Aço, 185/65 R15 (dianteira e traseira)

Um carro que entrega tanto conforto quanto economia é uma escolha inteligente para quem busca praticidade no dia a dia. Afinal, no ritmo acelerado da vida moderna, cada detalhe conta!