Mundo Automotivo

Ficha técnica, preço e equipamentos de Fipe Carros

Foto de Diego Marques Diego Marques Mande um e-mail 1 hora atrás
2 minutos lidos
Volkswagen Polo Track 2026: ficha técnica, preço e equipamentos
Crédito da imagem: Vecol Vigorito Piracicaba

O Volkswagen Polo Track 2026 vem ganhando destaque nas vendas e afinal, quem não quer um carro que une estilo e tecnologia na medida certa? Ele é um dos queridinhos do Brasil, especialmente com a entrada do Programa Carro Sustentável. A boa notícia é que você pode levar esse modelo por R$ 95.790, mas com o programa do governo, esse valor fica ainda melhor: R$ 92.600. Um baita desconto, né?

Sob o capô, a versão Track traz um motor 1.0 de três cilindros que é puro charme. Ele entrega 77 cv e 9,6 kgfm de torque com gasolina, e se você optar pelo etanol, essa potência sobe para 84 cv, com um torque que vai a 10,3 kgfm. Ideal para quem está sempre em movimento! O câmbio é manual de cinco marchas, o que dá uma sensação de controle nas trocas, especialmente se você curte dirigir.

E como o consumo é um dos pontos importantes para quem roda bastante, o Polo Track promete uma média de 13,9 km/l com gasolina e 9,6 km/l com etanol na cidade. Se você pega a estrada, a economia aumenta para 16,3 km/l com gasolina e 11,4 km/l com etanol. Quem enfrenta trânsito pesado no dia a dia sabe o quanto isso faz a diferença na hora de abastecer.

Equipamentos do Volkswagen Polo Track 2026

O interior do Polo Track 2026 é bem pensado para o conforto. O banco do motorista tem um ajuste milimétrico de altura. Isso é ótimo para quem gosta de se sentir na posição ideal ao volante — uma experiência que quem dirige muito em estrada valoriza, com certeza! Claro, ele também conta com coluna de direção ajustável, desembaçador, e um limpador e lavador do vidro traseiro.

A direção elétrica é uma mão na roda em manobras e estacionamentos. Você ainda tem para-sóis com espelho para dar aquele retoque antes de chegar na reunião, e travamento elétrico das portas, que facilita a vida.

Nos itens de segurança, o Polo Track não deixa a desejar. Possui airbags dianteiros (com desativação do passageiro) e laterais, alerta sonoro se você esquecer de colocar o cinto. E não esqueçamos dos sistemas ISOFIX / Top tether para instalar cadeirinhas, importante para quem tem pequenos passageiros a bordo.

Ficha Técnica do Volkswagen Polo Track 2026

Aqui vai o resumo da ficha técnica para facilitar a vida de quem adora saber cada detalhe:

  • Motor: 1.0 MPI
  • Câmbio: Manual, 5 marchas
  • Tração: Dianteira
  • Potência: 84 cv a 6450 rpm (E)
  • Torque: 10,3 kgfm a 3000 rpm (E) / 9,6 kgfm a 4000 rpm (G)
  • Velocidade Máx.: 169 km/h
  • 0-100 km/h: 13,4 s
  • Consumo Cidade: 9,3 km/l (E) / 13,5 km/l (G)
  • Consumo Estrada: 10,9 km/l (E) / 15,7 km/l (G)
  • Comprimento: 4079 mm
  • Largura: 1751 mm
  • Altura: 1471 mm
  • Entre-eixos: 2566 mm
  • Capacidade do tanque: 52 litros
  • Capacidade de bagagem/carga: 300 litros
  • Peso Líquido: 1054 kg
  • Carga Útil: 395 kg
  • Rodas e Pneus: Aço, 185/65 R15 (dianteira e traseira)

Um carro que entrega tanto conforto quanto economia é uma escolha inteligente para quem busca praticidade no dia a dia. Afinal, no ritmo acelerado da vida moderna, cada detalhe conta!

Foto de Diego Marques Diego Marques Mande um e-mail 1 hora atrás
2 minutos lidos
Foto de Diego Marques

Diego Marques

Artigos relacionados

Versão XR dá impulso às vendas do Corolla Cross no mês de agosto

Corolla Cross XR impulsiona vendas em agosto, segundo Fipe Carros

15 minutos atrás
Sucessor do Argo, Grande Panda ganha motor de Peugeot para ficar mais barato

Grande Panda, sucessor do Argo, ganha motor Peugeot e fica mais barato

39 minutos atrás
Toyota Corolla Cross GR-Sport 2026: preço, ficha técnica e equipamentos

Preço e ficha técnica de veículos – Fipe Carros

45 minutos atrás
Renault e Geely terão motor a combustão para carros elétricos

Renault e Geely desenvolvem motor a combustão para elétricos

1 hora atrás
© Copyright 2025, Todos os direitos reservados. Coluna da Manhã.
Coluna da Manhã é um portal completo de notícias do Brasil. Cobrimos diversos estados do país com notícias do cotidiano, além de trazer conteúdos relevantes em tecnologia, saúde, beleza, estilo de vida, negócios e muito mais.
Botão Voltar ao topo