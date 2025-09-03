Notícias

Descoberto smartphone antigo com inscrições em árabe e hebraico

encontraram um 'smartphone' de mais de 1000 anos com inscrições em árabe e hebraico
Historicamente, a ideia de um celular começou em 1973, com a criação do primeiro protótipo. No entanto, há quem acredite que os smartphones têm raízes muito mais antigas, especialmente quando olhamos para o astrolábio. Este aparelho, que mais parece um relógio de bolso, era utilizado para diversas funções. Ele ajudava a determinar o tempo, distâncias, alturas e até mesmo a prever o futuro com a ajuda do horóscopo.

Recentemente, um astrolábio do século XI foi encontrado na Fondazione Museo Miniscalchi-Erizzo, em Verona, Itália. Quando a historiadora Federica Gigante, da Universidade de Cambridge, soube que a equipe do museu tinha poucas informações sobre essa peça, decidiu visitá-los e investigar mais de perto. Durante sua análise, ela rastreou a origem do astrolábio até a Andaluzia do século XI, um lugar onde muçulmanos, judeus e cristãos conviveram pacificamente. Além disso, conseguiu identificar inscrições em árabe e hebraico no instrumento.

Modificações no “smartphone” histórico: astrolábio passou por grandes alterações

Segundo Gigante, o astrolábio sofreu várias modificações ao longo do tempo. Ela fez uma comparação interessante, afirmando que gravar novas informações no astrolábio era como “instalar novos aplicativos em um smartphone”. Inicialmente, os signos do zodíaco estavam inscritos em árabe, mas foram traduzidos para o hebraico, sugerindo que ele circulou por uma comunidade judaica sefardita em algum período da sua história.

Ainda era possível encontrar, em ambos os lados do astrolábio, inscrições em árabe sobre latitudes, embora algumas dessas marcações tenham sido corrigidas ao longo do tempo. Os ajustes nos valores e nas marcações de latitudes do norte da África indicam que o instrumento poderia ter sido utilizado no Marrocos ou no Egito. Por fim, a presença de inscrições em hebraico levou Gigante a concluir que, em algum momento, o astrolábio chegou à diáspora judaica na Itália.

