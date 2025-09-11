Renault Clio 2026 apresenta cabine de carro elétrico; confira detalhes

Mundo Automotivo

Diego Marques
O Renault Clio, que foi apresentado no recente Salão de Munique (ALE) 2025, passou por uma revitalização que promete atrair a atenção dos apaixonados por carros. Agora, ele vem com uma aparência mais arrojada, com um design que grita esportividade. A marca francesa decidiu investir numa estética mais ousada, garantindo que seu hatchback mais famoso continue firme e forte enquanto houver apelo por modelos a combustão.

E as mudanças não estão só na parte externa, hein? Por dentro, a cabine passou por uma revolução total. Agora, ela adota a tecnologia vista em modelos elétricos da Renault, como o Mégane E-Tech e o moderno Renault 5. Um dos grandes destaques é o conjunto de duas telas de 10,1 polegadas, que se inclinam sutilmente em direção ao motorista, trazendo um ar sofisticado e moderno.

O volante se inspirou nos irmãos maiores da família Renault e traz novos comandos multifuncionais, facilitando a vida de quem passa muito tempo ao volante. Outra novidade é a alavanca de câmbio, que mudou de lugar. Agora, ela fica atrás do volante, liberando aquele espaço preciosíssimo entre os bancos. Quem já se viu sem lugar para guardar a água e o celular enquanto dirige sabe o quanto isso faz diferença.

Além disso, a iluminação ambiente do carro ganhou um upgrade com faixas de luz configuráveis em 48 cores. É tudo pelo sistema Multi-Sense, que também te deixa brincar com os modos de condução e a atmosfera do veículo. A cabine agora é um verdadeiro playground das sensações.

Se você quer um toque mais esportivo, a versão topo de linha Esprit Alpine traz um acabamento que realmente se destaca. O painel vem com revestimento em Alcantara e detalhes cromados que lembram metal polido. Uma verdadeira peça de arte sobre rodas!

A Renault também deu uma baita atenção à sustentabilidade. Os bancos agora usam tecidos reciclados e até o painel possui 50% de polipropileno reciclado. Na versão Esprit Alpine, 33,7% dos materiais são ambientalmente amigáveis. Isso inclui rodas de 18 polegadas que contam com 50% de alumínio reciclado. É tecnologia e consciência ambiental em sintonia.

Conforto? Não falta! Os painéis das portas agora têm superfícies macias, além de porta-trecos mais práticos. Temos também duas portas USB-C na frente, uma tomada traseira de 12V e, dependendo da versão, um carregador sem fio para o celular. Perfeito para quem vive na correria do dia a dia, não é mesmo?

O porta-malas do Clio está entre os maiores da categoria, com 391 litros de capacidade. E para facilitar, a soleira de carga foi rebaixada em 40 mm, o que ajuda na hora de carregar as malas.

Falando do nosso Brasil, o Clio já não é mais visto por aqui desde a década passada. Ele foi substituído, de certa forma, pelo Sandero e pelo Kwid, com o Sandero mais equipado usando na linha de frente.

A nova versão pode ser um bom indicativo do que virá para o Kardian, trazendo um interior mais refinado. E quem sabe? O Boreal, que chega até o final de 2025, já traz algumas dessas inovações.

Essas mudanças mostram que, mesmo os icônicos, podem se reinventar. E nós, entusiastas, ficamos sempre ligados no que vem por aí.

