Seis pizzarias brasileiras estão entre as 100 melhores do mundo

Em 2025, o Brasil brilhou ao lado de algumas das melhores pizzarias do mundo. Uma lista do renomado 50 Top Pizza destacou as 100 principais opções do planeta, e São Paulo se destacou com cinco representantes. O Rio de Janeiro também entrou no ranking com uma pizzaria bem especial.

Nesse ranking, a Leggera Pizza Napoletana, localizada em São Paulo, ficou com a terceira posição. Essa pizzaria é conhecida por sua qualidade e autenticidade, com duas unidades: uma nos Jardins e outra em Perdizes. Não é à toa que já levou o título de melhor pizzaria da América Latina em 2024 e 2025. Os preços por lá variam de R$ 62 a R$ 85, dependendo da escolha.

Vindo em seguida, na 31ª colocação, temos a Ferro e Farinha no Rio de Janeiro. Com unidades no Leblon, Ipanema, Botafogo e Barra da Tijuca, essa pizzaria se destaca por usar forno a lenha. Os preços também são bem acessíveis, girando entre R$ 56 e R$ 82.

A A Pizza da Mooca, também de São Paulo, garantiu a 36ª posição. Ela tem filiais na Vila Mariana e em Pinheiros, trazendo o melhor da tradição italiana. Por lá, os preços variam de R$ 48 a R$ 98. Caso esteja buscando uma experiência mais descolada, a QT Pizza Bar, que também ficou na 36ª posição, tem uma boa variedade com preços de R$ 55 a R$ 130, localizada na Cerqueira César.

Outra pizzaria que fez bonito é a Unica Pizzeria, na 50ª posição. Situada no Campo Belo, ela traz uma proposta mais simples e tradicional, com pizzas que custam entre R$ 62 e R$ 96. Por fim, na 96ª posição, temos a Veridiana, que existe desde 2000 e tem unidades em Higienópolis, Perdizes e Jardins. Por lá, a experiência é para compartilhar, permitindo que grupos escolham até três sabores, com preços que vão de R$ 72 a R$ 105 para pizzas de tamanho P e G, além de outras opções que podem chegar até R$ 136.

São tantas opções deliciosas que fica até difícil escolher! Mas, sem dúvida, cada uma delas tem seu charme e sabor único.