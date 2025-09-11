Hyundai Creta lidera vendas em agosto, supera Polo por 1 unidade

O Hyundai Creta se destacou em agosto, conquistando a primeira posição entre os carros mais vendidos nas concessionárias do Brasil. Esse SUV sul-coreano emplacou 5.215 unidades a varejo, o que representa incríveis 78,43% do total de vendas do mês, que chegaram a 6.649 veículos. Se você está pensando em trocar de carro, percebe como o Creta está em alta!

Logo atrás, na disputa acirrada, veio o Volkswagen Polo, que vendeu 5.214 unidades. A diferença é mínima: apenas uma venda a menos que o Creta! O Polo representou 40,39% das vendas totais do agosto, que foram 12.908. Essa competição mostra que o segmento de compactos é um dos mais procurados.

Na sequência, o Toyota Corolla Cross fez bonito, emplacando 4.388 carros, alcançando 56,71% de relação em um total de 7.737 unidades comercializadas. Se você já teve a oportunidade de dirigir um Corolla, sabe que ele não decepciona quando o assunto é conforto e tecnologia.

O Volkswagen Nivus se posicionou em quarto lugar, com 3.902 unidades vendidas, representando 85,63% das vendas de carros nesse mês. O Nivus tem um design que chama a atenção e é perfeito para quem busca um SUV que se destaca no visual e na dirigibilidade.

E não podemos esquecer do Fiat Fastback, que completou o top 5 com 3.852 unidades, correspondendo a 76,43% do total de 5.040 veículos. O Fastback tem se mostrado uma escolha interessante para quem busca um carro com bom espaço interno e desempenho.

Ranking dos carros mais vendidos a varejo em agosto

Se liga nesse ranking imperdível com os carros mais vendidos a varejo:

| Classificação | Modelos | Total vendas a varejo | % Total | Total de vendas em agosto |

|—————|————————–|———————–|———–|—————————|

| 1º | Hyundai Creta | 5.215 | 78,43% | 6.649 |

| 2º | Volkswagen Polo | 5.214 | 40,39% | 12.908 |

| 3º | Toyota Corolla Cross | 4.388 | 56,71% | 7.737 |

| 4º | Volkswagen Nivus | 3.902 | 85,63% | 4.557 |

| 5º | Fiat Fastback | 3.852 | 76,43% | 5.040 |

Esses números mostram bem as preferências dos motoristas brasileiros. É sempre interessante acompanhar as vendas e ver como cada modelo se comporta nas concessionárias. Você tem algum favorito dessa lista?