Renault Boreal tem data confirmada para lançamento no Brasil

A Renault está prestes a fazer barulho em 2026 com o lançamento do Boreal. Esse novo SUV vai ocupar um espaço acima do Duster, tanto em tamanho quanto em preço. A expectativa aumentou, e agora o presidente da Renault do Brasil, Ricardo Gondo, confirmou que poderemos conhecer o modelo oficialmente no dia 10 de julho. Para os amantes de carros, isso está a poucos días!

Na palestra sobre segurança viária promovida pelo Instituto Renault, Gondo deixou claro que o Boreal vai desembarcar no Brasil em menos de duas semanas. Uma ótima notícia para quem está sempre de olho nas novidades do setor.

Renault Boreal: o que já sabemos?

Nos últimos dois anos, a Renault adotou uma nova abordagem no Brasil, especialmente com o Kardian e o Megane E-Tech. O Boreal vai seguir essa mesma linha. Quando falamos de design, o modelo deve ter como referência o Dacia Bigster. E a principal diferença será o balanço traseiro, que será maior, mesmo que não seja um SUV de sete lugares.

Para você ter uma ideia do tamanho, o Boreal terá aproximadamente 4,57 metros de comprimento e 2,70 metros de entre-eixos. Para comparar, o Jeep Compass tem 4,40 metros de comprimento, o que dá uma boa noção do que esperar.

Esteticamente, o Boreal se apresenta de forma dinâmica, com uma linha de teto levemente inclinada. Essa particularidade garante uma aparência esportiva, e a tampa traseira virá com traços geométricos inspirados em outros lançamentos da marca, como o Rafale.

Na parte da frente, a expectativa é que siga o estilo dos SUVs europeus da Renault, com uma grade mais destacada e um capô com leve curvatura. O conjunto óptico deve ser arrojado, integrando LEDs e uma grade decorada em forma de “diamantes”. Estou curioso para ver isso ao vivo!

Falando do interior, as expectativas são altas. O design vai manter algumas semelhanças com os comandos do Bigster, mas o Boreal promete um toque de sofisticação. Entre os recursos, podemos esperar um teto solar panorâmico e uma gama de itens que vão facilitar a vida na estrada, tornando-o o modelo mais sofisticado já fabricado aqui no Brasil.

Motorização: o que podemos esperar?

Em fevereiro, o ex-CEO da Renault, Luca Di Meo, mencionou que o Boreal terá opções tanto “endotérmicas quanto híbridas”. Isso significa que é bem provável que venha equipado com motor 1.3 TCe, que já está sendo produzido aqui. Além disso, há chances de ele ser um verdadeiro “parente” da picape Niagara, já que ambos compartilham a mesma plataforma.

Quem costuma dirigir bastante em estradas ou pega trânsito frequentemente sabe como essas pequenas inovações fazem diferença. Um motor eficiente e uma boa configuração são tudo para a experiência de dirigir, especialmente em viagens longas ou em deslocamentos urbanos.

Então, fiquem ligados, porque o Boreal vai chegar com tudo e promete trazer muitas novidades para quem ama dirigir um Renault.