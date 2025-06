Como pedir o seguro-desemprego em 2025

O seguro-desemprego é uma ferramenta super importante para trabalhadores brasileiros que acabam sendo dispensados sem justa causa. Com ele, é possível contar com um suporte financeiro temporário que ajuda a atravessar esse período complicado.

Para conseguir o seguro-desemprego em 2025, é fundamental comprovar o tempo mínimo de trabalho, além de não ter renda suficiente e não estar recebendo certos benefícios da Previdência. O valor do benefício é calculado com base na média salarial dos três meses anteriores à demissão e, claro, deve ser sempre acima do salário mínimo.

Quem tem direito e como solicitar o seguro-desemprego em 2025?

Diversas categorias de trabalhadores têm acesso ao seguro-desemprego. Isso inclui os profissionais formais que foram demitidos sem justa causa, empregados domésticos, pescadores artesanais durante o período de defeso, e até aqueles que foram resgatados de situações análogas à escravidão.

Para solicitar o benefício, é bem fácil. O trabalhador pode acessar o Portal Gov.br ou baixar o aplicativo Carteira de Trabalho Digital, disponível para Android e iOS. No app, é possível acompanhar todo o processo do pedido de forma prática pelo celular.

Mas, se você preferir o atendimento pessoal, ainda dá para ir nas Superintendências Regionais do Trabalho. É uma opção boa para quem gosta de resolver as coisas cara a cara.

Como sacar o seguro-desemprego?

O legal é que o benefício é creditado automaticamente na conta que o solicitante informar, seja na Caixa Econômica ou em outro banco de sua preferência.

E se a pessoa não tem conta na Caixa? Não se preocupe! Uma conta Poupança Social Digital é criada automaticamente, sem que seja necessário apresentar documentos ou ir até a agência.

Se, por alguma razão, o crédito não conseguir ser feito na conta, o pagamento do benefício pode ser feito de outras formas. É possível retirá-lo em lotéricas, no Correspondente Caixa Aqui, ou até mesmo no autoatendimento da Caixa, usando o Cartão Social e a senha cadastrada. As agências da Caixa também são uma alternativa, garantindo que a retirada do seguro-desemprego seja simples e acessível.