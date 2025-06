Salário dos profissionais de aplicativos no Brasil

Atualmente, o cenário do trabalho no Brasil tem se mostrado bastante interessante. Um dado do IBGE revela que o número de trabalhadores informais já supera o de formais, somando cerca de 38,9 milhões de pessoas. Dentro desse grupo, uma pesquisa do Centro Brasileiro de Análise e Planejamento (Cebrap) destacou que 2,2 milhões estão atuando como motoristas e entregadores por meio de aplicativos.

Esse número tem crescido de forma constante desde 2022, mostrando que essa forma de trabalho já se firmou como uma importante fonte de renda em várias cidades do país. Mas o que leva tantas pessoas a optar por essa modalidade? Um dos principais motivos é, surpreendentemente, a questão financeira.

Os dados do Cebrap revelam que motoristas de aplicativos, como Uber e 99, conseguem uma renda mensal que varia de R$ 3.083 a R$ 4.400. Já os entregadores que trabalham para plataformas como Ifood e Uber Eats podem ganhar entre R$ 2.669 e R$ 3.581. Esses valores tornam o trabalho por aplicativo bem atrativo.

Perfil, flexibilidade e autonomia: as razões por trás da escolha pelo trabalho por aplicativo no Brasil

Vários fatores contribuem para a popularidade do trabalho por aplicativos. Um deles é a acessibilidade. O investimento inicial para começar é baixo e a formalização necessária é mínima, o que abre portas para quem possui apenas o ensino médio.

Outro ponto forte é a autonomia. Motoristas e entregadores têm a liberdade de escolher quando e onde querem trabalhar. Essa flexibilidade se estende aos horários, permitindo que eles decidam por quanto tempo vão desempenhar suas funções ao longo do dia.

No entanto, é preciso lembrar que muitos desses trabalhadores enfrentam incertezas financeiras, a falta de benefícios e as fraquezas do modelo de trabalho. Mesmo assim, a pesquisa mostrou que cerca de 80% dos motoristas e 75% dos entregadores pretendem continuar nessa área.

A realidade de quem trabalha com aplicativos é um reflexo dos tempos modernos, onde a flexibilidade e a renda potencial atraem cada vez mais pessoas ao setor.