Renault Boreal produzido no Brasil para competir com Corolla Cross

A Renault acaba de apresentar o Boreal, seu primeiro SUV médio feito aqui no Brasil. Com previsão de chegada nas lojas em dezembro de 2025, esse modelo promete dar trabalho para rivais pesados, como o Jeep Compass, o Caoa Chery Tiggo 7, o Toyota Corolla Cross e o Volkswagen Taos. Embora a marca ainda não tenha revelado os preços e as versões, a expectativa é que fiquem na faixa de R$ 200 mil a R$ 230 mil.

### Design Marcante

E quem já viu o Boreal de cara percebe que ele tem uma presença forte. A frente robusta, com faróis full LED que se integram aos para-lamas, e a grade que parece flutuar na carroceria já chamam a atenção. O novo logotipo ao centro também está bonito, né? As rodas de 19 polegadas, o teto panorâmico e o acabamento biton conferem um ar sofisticado ao carro. Já na traseira, as lanternas finas e horizontais ligadas por um filete em LED dão um toque moderno, além de detalhes que fazem referência ao logo da Renault.

### Desempenho e Conforto

Debruçando sobre o que importa, sob o capô, o Boreal traz o motor 1.3 TCe turbo flex, que entrega até 163 cv e 27,5 kgfm de torque. Esse motor, que é bem conhecido, vem associado a uma transmissão automatizada de dupla embreagem EDC de seis marchas. É o mesmo conjunto que a gente vê em outros modelos como a Oroch e o Duster. E para quem gosta de personalizar a experiência ao volante, o Boreal tem cinco modos de condução, incluindo um novo modo Smart, que se adapta ao estilo do motorista. Quem já pegou uma estrada com uma subida ingrime sabe como isso faz diferença.

Com 4,56 metros de comprimento e um entre-eixos de 2,70 metros, o Boreal é um dos maiores da categoria, superando até o Corolla Cross e o Compass em dimensões. Isso se traduz em mais espaço interno e um porta-malas generoso de 522 litros, que pode chegar a 1.279 litros com os bancos rebatidos. Embora a suspensão traseira utilize um sistema de eixo de torção, um pouco mais simples que o multilink dos concorrentes, ainda assim, o conforto ao dirigir não deve ser comprometido.

### Tecnologia a Bordo

Por dentro, o Boreal é um show à parte. O acabamento é de dar inveja, e a tecnologia é de ponta. As duas telas de 10 polegadas no painel são um destaque, trazendo o sistema Google Automotive Services, que é inédito em modelos produzidos no Brasil. Isso significa Google Maps, assistente por voz e atualizações remotas, tudo garantido pelo chip Snapdragon Chassis. Com certeza, quem tem um dia a dia corrido vai adorar essa praticidade.

E não para por aí! A iluminação ambiente em 48 cores, bancos com massagem e o sistema de som premium da Harman Kardon, com a assinatura do músico Jean-Michel Jarre, prometem transformar cada viagem em uma experiência especial. Para quem aprecia um bom conforto, o carregador por indução e o ar-condicionado digital dual zone também são um grande diferencial. Quem gosta de um teto solar panorâmico e de comandos de câmbio via botão (e-shifter) vai amar esse carro.

### Comparação com os Concorrentes

A concorrência no mercado é acirrada. O Boreal mira não só o Compass e o Corolla Cross, mas também outros SUVs como Chevrolet Equinox e Ford Territory. A grande vantagem desse Renault fica por conta do espaço interno e da tecnologia, que vem direto da linha elétrica da marca, como os modelos Scenic e Rafale.

### Segurança Em Alta

Quando se trata de segurança, o Boreal também sai na frente, com até 24 sistemas de assistência ao motorista. Isso inclui piloto automático adaptativo, centralização de faixa, câmera 360°, leitura de placas e alerta de ponto cego. Para quem é um pouco mais precavido no trânsito, esses recursos fazem toda a diferença. E, para deixar os amantes de carros ainda mais animados, a Renault também promete uma versão eletrificada do Boreal futuramente.

No cenário atual de vendas de SUVs médios, até o dia 8 de julho, o Toyota Corolla Cross lidera com 1.708 unidades emplacadas, representando um crescimento de 22,7% em comparação ao mês anterior. O Jeep Compass, por sua vez, aparece em segundo lugar com 1.054 unidades, mostrando uma queda de 11,1%. A disputa está acirrada, e nós, apaixonados por carros, mal podemos esperar para ver como o Boreal se sai nessa competição.