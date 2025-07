Bitcoin alcança novo recorde e chega a US$ 113 mil

O Bitcoin (BTC) bateu um novo recorde histórico, alcançando o valor de US$ 113.555, um aumento de 4% nas últimas 24 horas. Em reais, isso corresponde a aproximadamente R$ 628.126, com uma valorização de 5%. O Ether (ETH), a segunda maior criptomoeda, também teve um bom desempenho, subindo 5,9%, com cada unidade cotada a US$ 2.816. Este foi o maior valor do Ether desde junho.

Por volta das 14h52 (horário de Brasília), as principais criptomoedas mostraram um desempenho positivo. Entre outras moedas digitais, a XRP, da Ripple, cresceu 4,9%, atingindo US$ 2,50. A Solana teve uma valorização de 4%, alcançando US$ 159,68, enquanto o BNB, da Binance Smart Chain, cresce 1,8%, a US$ 674,66.

Atualmente, o valor total de mercado de todas as criptomoedas se aproxima de US$ 3,6 trilhões. Esse crescimento no setor é influenciado pela entrada de novos investimentos, especialmente por meio de fundos negociados em bolsa (ETFs) dedicados ao bitcoin e ao ether. Segundo especialistas, o interesse dos investidores tem aumentado, resultando em um fluxo significativo de capital.

Paulo Boghosian, diretor-executivo da Pandhora Investimentos, observou que tanto o bitcoin quanto o ether têm demonstrado força, e acredita que essa tendência deve continuar. Ele destacou que inovações no ecossistema Ethereum e a tokenização de ativos estão impulsionando essa valorização.

Guilherme Prado, country manager da Bitget no Brasil, comentou que o otimismo em relação ao bitcoin é suportado por fatores sólidos. Ele mencionou que a redução das reservas da moeda digital em exchanges e o influxo de capital institucional são positivos para o mercado. Segundo ele, se o bitcoin ultrapassar a marca de US$ 112.000, pode rapidamente alcançar os US$ 115.000 e, possivelmente, os US$ 120.000. No entanto, uma correção técnica pode ocorrer se o suporte de US$ 109.000 for perdido.

A movimentação nos ETFs também tem sido significativa. Nos últimos dias, os ETFs de bitcoin nos EUA registraram um saldo líquido positivo de US$ 215,7 milhões, com cinco pregões consecutivos de entrada de capital. O ETF IBIT, da BlackRock, foi o que mais se destacou, somando US$ 125,6 milhões em compras líquidas. Outros ETFs como o ARKB, da Ark Invest, e o mini trust BTC da Grayscale também contribuíram com valores relevantes.

Em relação aos ETFs de ether, o fluxo positivo foi de US$ 211,3 milhões, marcando o quarto dia seguido de entrada de recursos. O ETF ETHA, da BlackRock, liderou esse movimento, com um total de US$ 158,6 milhões em novos investimentos.

Esses dados refletem um cenário de otimismo e crescimento contínuo no mercado de criptomoedas, com a atratividade para investidores aumentando a cada dia.