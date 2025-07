Leapmotor C11 2025 é lançado com tecnologia de 800V

A Leapmotor acaba de fazer barulho na China com a chegada do novo SUV C11, lançado em 10 de julho. Essa versão 2025 traz uma série de mudanças que vão desde o visual até o desempenho e a autonomia. Se você é fã de carros elétricos, vai achar interessante saber que o modelo está disponível tanto na versão 100% elétrica (BEV) quanto com extensor de autonomia (EREV).

O C11 já está em pré-venda e os preços variam de 149.800 a 165.800 yuan, o que dá aproximadamente de R$ 105 mil a R$ 116 mil. Muito acessível para um SUV cheio de tecnologia, não acha? A versão elétrica promete uma autonomia de até 640 km, segundo o ciclo chinês CLTC. Já o EREV, que combina motor a combustão e elétrico, oferece uma autonomia de 300 km apenas na bateria, chegando a incríveis 1.220 km no total. Ideal para quem gosta de pegar a estrada sem dores de cabeça!

Novidades na Bateria e Design

Um dos pontos mais legais do C11 2025 é a nova bateria de 81,9 kWh. Ela não só oferece mais autonomia como também permite recargas bem rápidas, se enchendo de 30% a 80% em apenas 18 minutos em carregadores rápidos. Quem já teve que esperar um bom tempo para carregar o carro vai achar essa informação um alívio!

No visual, o SUV mantém um porte robusto, com 4,78 metros de comprimento e uma largura de 2,93 m entre os eixos. O design ainda ganhou um spoiler de aerodinâmica aprimorada, com coeficiente de 0,28 Cd, e você pode escolher entre seis cores, como preto e prata, além de alguns tons de cinza que dão um toque sofisticado.

Interior Moderno e Funcional

Dentro do carro, a Leapmotor simplificou a vida do motorista. Sai o conjunto de três telas e entra um painel digital de 10,25” com uma central multimídia de 17,3” – tudo isso com uma resolução 2K. O sistema operacional ficou mais intuitivo e ainda conta com assistente de voz que entende tudo que você disser. Imagine como isso pode facilitar a vida, principalmente em um dia corrido.

E tem mais! As versões mais completas contam com head-up display de realidade aumentada projetando informações em 60 polegadas. Sabe aquela sensação de estar dirigindo um carro futurista? É isso mesmo! O volante é novo, com uma base achatada que deixa a ergonomia bem melhor, e ainda tem um teto solar panorâmico de 1,49 m². Ah, e não dá pra esquecer dos 26 compartimentos de armazenamento internos que tornam a organização super prática.

Desempenho e Tecnologia a Bordo

Falando de mecânica, a versão EREV combina um motor a gasolina 1.5 de 94 cv com um motor elétrico de 268 cv na traseira, permitindo uma aceleração de 0 a 100 km/h em 7,6 segundos. Já a versão totalmente elétrica chega na casa dos 295 cv, acelera até 100 km/h em incríveis 6,1 segundos e pode atingir a velocidade máxima de 190 km/h. Para quem curte emoção ao volante, essas cifras certamente são de tirar o fôlego.

E se você se preocupa com segurança, a tecnologia embarcada não decepciona. Algumas versões do C11 vêm equipadas com um sensor LiDAR no teto, capaz de detectar objetos a 300 metros, e um sistema de assistência à condução com 27 funções. Isso tudo é alimentado por um chip Snapdragon 8650, mantendo o SUV competitivo no acirrado mercado chinês, onde concorre com marcas como Xiaomi e Aito.

Toda essa inovação é um reflexo do que está acontecendo com as montadoras, como a Chery, que também está investindo em novos modelos de híbridos e elétricos. O futuro é elétrico, e o C11 é uma prova disso!