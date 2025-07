Renault Boreal: comparação com Compass, Taos e Corolla Cross

O mundo dos SUVs médios no Brasil está uma verdadeira batalha de titãs. A cada novo lançamento, os apaixonados por carros fazem suas comparações e os fabricantes se esforçam ao máximo para conquistar espaço nesse mercado altamente competitivo. E é com essa expectativa que a Renault apresenta o Boreal, o novo SUV da marca que promete brilhar, especialmente por seu design atraente e acabamento que se assemelha aos modelos europeus.

Quando olhamos para a categoria dos SUVs médios, notamos não apenas semelhanças nas propostas, mas também diferenças que podem ser cruciais na hora da escolha. Vamos fazer um comparativo com alguns dos principais concorrentes: o Jeep Compass, o Volkswagen Taos e o Toyota Corolla Cross. Embora não tenhamos detalhes de preços e equipamentos do Boreal ainda, podemos analisar suas motorização, câmbio, dimensões e capacidade.

### Motorização e Desempenho

O Boreal conta com um motor 1.3 turbo flex de 163 cv, que acompanha de perto o 1.3 turbo flex do Compass, que entrega um pouco mais, com 176 cv. Já o Taos vem com um motor 1.4 turbo flex, um pouco mais fraco, com 150 cv. O Corolla Cross, por outro lado, aposta em um motor aspirado 2.0 flex com 175 cv. Em termos de torque, ambos o Boreal e o Compass se destacam com 27,5 kgfm, enquanto o Taos tem 25,5 kgfm e o Corolla Cross apenas 21,3 kgfm. Para quem faz viagens longas, essa diferença pode ser bastante sentida!

### Transmissão e Tração

Quando falamos de câmbio, o Boreal tem um truque na manga: ele vem com um câmbio automatizado de dupla embreagem com 6 marchas. Enquanto isso, Compass e Taos usam um câmbio automático convencional de 6 marchas, e o Corolla Cross escolhe um CVT que simula 10 marchas. Essa diferença pode impactar a dirigibilidade, especialmente em situações que exigem mais agilidade, como uma ultrapassagem na estrada. Ah, e atenção: apenas o Compass oferece a opção de tração integral, mas não com o motor 1.3 turbo.

### Dimensões e Espaço Interno

Em relação ao tamanho, o Boreal é o maior da turma, medindo 4.566 mm de comprimento. O Taos e o Corolla Cross ficam logo atrás, com 4.461 mm e 4.460 mm. O Compass é o mais compacto, com 4.404 mm. Olhando a largura, Boreal e Taos são os mais largos com 1.841 mm, enquanto Corolla Cross e Compass têm 1.825 mm e 1.819 mm, respectivamente. Isso pode fazer toda a diferença ao dirigir em ruas mais estreitas.

A altura do Boreal também se destaca, alcançando 1.650 mm, o que pode ajudar em visibilidade e conforto. Além disso, ele vence no quesito porta-malas, com 522 litros, o que é ótimo para quem gosta de viajar com a família ou precisa de espaço extra para compras. O Taos, por sua vez, promete 498 litros, o Corolla Cross 440 litros e o Compass fica com 410 litros.

### Ângulos de Entrada e Saída

Se você é do tipo que gosta de adventure driving, os ângulos de entrada e saída podem influenciar na hora de encarar trilhas. O Corolla Cross lidera no ângulo de saída com 36º, seguido pelo Compass com 30,8º. No entanto, o Boreal se destaca com um ângulo de entrada de 22º, ideal para enfrentar obstáculos.

### Conclusão do Comparativo

Em resumo, o Renault Boreal chega para agitar o segmento dos SUVs médios. Com um motor potente, um câmbio que promete uma boa experiência na estrada e dimensões que favorecem o espaço interno, ele pode ser uma excelente opção para quem procura um carro confortável e estiloso. É sempre bom lembrar que o eficiente desempenho, especialmente em viagens, pode ser uma combinação crucial para escolher o SUV ideal. Então, enquanto esperamos mais detalhes, a competição promete ser acirrada!