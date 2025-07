Ford Ranger com desconto de R$ 42.300 para CNPJ

A Ford lançou uma oportunidade imperdível para empresas e produtores rurais com CNPJ ativo que estão pensando em adquirir a picape Ranger XL. Essa ação promocional, que vai até 5 de agosto, é uma mão na roda para quem precisa de um veículo robusto e confiável, ideal tanto para o campo quanto para o dia a dia das empresas.

A Ranger XL é perfeita para quem lida com cargas, já que suporta até 1.071 kg. Além disso, vem recheada de equipamentos de série que tornam a condução mais segura e prazerosa. As concessionárias Ford estão prontinhas para informar quais documentos você vai precisar para dar andamento na compra, além de detalhes sobre prazos e opções de financiamento especialmente voltadas para esse público.

E tem mais! O plano Ford Sempre permite uma entrada a partir de 30% do valor da picape. É uma ótima maneira de suavizar as parcelas mensais. No final do contrato, você até pode usar a própria Ranger para quitar o saldo restante e ainda dar entrada em um modelo novinho.

Esse plano é bem flexível: você pode pagar em até 4 anos, com parcelas que reduzidas após a entrada. E no fim, a última parcela precisa ser paga à vista ou pode ser quitada com a entrega da sua Ranger usada, dentro da opção de recompra garantida. E por falar em recompra, a Ford promete 80% do valor da Tabela Fipe para sua picape usada, tornando tudo mais interessante na hora de trocar de carro.

Quando olhamos para os números, a Ranger XL 4×4 com câmbio manual tem um preço cheio de R$ 264.200,00. Mas com esse desconto especial, ela sai por R$ 221.900,00 — uma economia de R$ 42.300,00! Esse valor pode variar conforme a região, então fique atento.

E não pense que a Ranger XL vem “pelada”. Ela traz tração 4×4, conectividade embarcada e sete airbags para garantir a segurança de todos a bordo. O sistema multimídia Sync 4 conta com uma tela touch de 10”, compatível com Android Auto e Apple CarPlay sem fio. Ah, e as entradas USB ajudam muito para quem depende de carregar dispositivos durante o trajeto.

A picape ainda tem um painel de instrumentos colorido de 8” que pode ser configurado a partir dos comandos no volante, piloto automático e até assistente para abrir e fechar a tampa traseira. Cara, isso tudo só melhora a experiência ao volante!

E se você se preocupa com desempenho, saiba que a Ranger conta com um motor 2.0 16V de quatro cilindros que entrega 170 cv a 3.500 rpm, com um torque na faixa de 41,3 kgfm. O câmbio manual de seis marchas garante um equilíbrio bacana entre controle e potência. Sem falar na tração 4×4, que é uma mão na roda, especialmente para quem precisa enfrentar terrenos mais complicados.

Então, é um baita chance para quem precisa de um veículo robusto e confiável.