Honda HR-V oferece desconto de até R$ 13.290 para PcD em julho

O Honda HR-V está com uma oportunidade imperdível para quem está em busca de um carro novo e tem direito à isenção de impostos. Esse SUV, que se destaca nas vendas, está com ofertas especiais voltadas para pessoas com deficiência (PcD) durante este mês de julho. Se você sonha em ter um HR-V na garagem, agora é a hora!

Para conferir todos os detalhes sobre prazos, documentação necessária e formas de pagamento, o melhor caminho é dar uma passadinha em uma concessionária da Honda. Não dá para vacilar, porque eles têm todas as informações que você precisa para iniciar o processo de compra. E cá entre nós, vale a pena se informar para garantir a melhor negociação.

### Descontos Para PcD

Começando com a versão EX, que vem equipada com o pacotão Honda Sensing, o preço normal é de R$ 156.100. Mas, para quem se enquadra nas isenções, o valor cai para R$ 143.299,40 — uma economia de mais de R$ 12 mil!

Já para a versão EXL, que também traz o Honda Sensing, o preço de tabela é R$ 165.900. O valor para PcD fica em R$ 152.609,68, o que faz um descontão que chega a R$ 13.290,32. Não é um baita desconto?

E para quem quer a versão mais completa, a Advance 1.5T CVT, que custaria R$ 192.700, também ganhou um desconto. Com as isenções, o novo valor é R$ 181.648,38, ou seja, uma redução de R$ 11.051,62. Isso ajuda muito na hora de decidir, não acha?

### Motorização e Performance

As versões EX e EXL vêm com um motor 1.5 DI i-VTEC Flex, capaz de entregar até 126 cavalos de potência. O torque varia conforme o combustível, oferecendo 15,5 kgfm com gasolina e 15,8 kgfm com etanol. Para quem roda em estrada ou pega trânsito, isso faz diferença!

Agora, se você escolher a versão Advance 1.5T CVT, vai estar diante de um motor turbo que entrega robustos 177 cavalos a 6.000 rpm e um torque de 24,5 kgfm a partir de 1.750 rpm. E não para por aí: a transmissão é CVT, que permite até dar aquela brincada com o câmbio manualmente, usando os Paddle Shifts. Para quem curte dirigir, ter esse controle nas mãos é uma experiência e tanto.

### Considerações Finais

Então, se você está pensando em adquirir um Honda HR-V, vale a pena ficar de olho nessa promoção. Os descontos são significativos e fazem a diferença no bolso. Essa pode ser a chance de deixar um SUV bonito na sua garagem, pronto para encarar as aventuras do dia a dia. Afinal, nada como a liberdade de pegar a estrada e desfrutar de um bom passeio!