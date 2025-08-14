Ram reduz preço da Rampage Rebel em até R$ 37.940 para CNPJ

A Ram Rampage Rebel 2.2 Diesel 2026, na elegante cor Preto Diamond e com alguns opcionais, chegou para impressionar. Este modelo já está disponível, e tem uma oferta especial bem interessante para quem compra por CNPJ, especialmente para empresas e microempresas. A promoção tem validade até 3 de setembro, e vale a pena dar uma passada na concessionária EUROPA em Vila Olímpia, SP, para conferir mais de perto.

Se você ficou interessado e quer garantir a sua, é só dar um toque na concessionária. É assim que funciona: reserva por telefone e, se precisar, você pode esclarecer todas as suas dúvidas por lá ou ligar para a Central de Atendimento ao Cliente no 0800 7037 150.

O preço padrão da Ram Rampage Rebel 2.2 turbodiesel está em R$ 254.990,00 para pessoas físicas. Agora, se você for uma empresa ou um produtor rural, pode levar para casa por R$ 239.691,00, uma economia de R$ 15.299,00! Mas atenção: esses valores podem mudar dependendo da região, então é sempre bom checar.

A nova linha 2026 da Rampage trouxe algumas novidades. Para quem procura mais acessibilidade nos modelos, a versão Rebel vem com motor 2.2 turbodiesel, que entrega 200 cv de potência e 45,9 kgfm de torque. Além disso, o câmbio automático de nove marchas e a tração 4×4 garantem que você enfrente qualquer terreno com confiança — uma mão na roda para quem já pegou aquele percurso complicado na estrada.

Em termos de eficiência, a Ram Rampage não decepciona. De acordo com o Programa Brasileiro de Etiquetagem Veicular (PBEV) do Inmetro, ela faz 10,6 km/l na cidade e impressionantes 13,3 km/l na estrada. E não se preocupe com o tamanho, pois as dimensões continuam como antes: 5.028 mm de comprimento, 1.886 mm de largura e 1.780 mm de altura, com uma caçamba generosa que comporta até 980 litros — perfeita para quem precisa de espaço.

E para quem adora tecnologia, a Rebel vem equipada com 6 portas USB (três delas do tipo C com carregamento rápido), 7 airbags, uma central multimídia Uconnect de 12,3″ que conta com Android Auto e Apple CarPlay sem fio, ar-condicionado digital de duas zonas, câmera de ré e freio de estacionamento eletrônico. Um verdadeiro gadget sobre rodas!

O painel digital de 10,3″ traz ainda mais sofisticação, enquanto o volante em couro e as rodas de liga leve de 17 polegadas completam o visual. Os sensores de estacionamento, tanto na frente quanto atrás, garantem que estacionamento em espaços apertados não seja um pesadelo. E claro, a tração 4×4 Auto e 4×4 Reduzida oferecem a segurança que você precisa em off-road.

Resumindo, a Ram Rampage Rebel 2.2 turbodiesel tem tudo para ser uma excelente opção, seja para o dia a dia ou para encarar aventuras. Se você precisa de um carro robusto e tecnológico, vale a pena conferir!