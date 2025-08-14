O que fazer se você abrir a correspondência do vizinho por engano

Por desatenção, muitas pessoas acabam abrindo, sem querer, a correspondência de vizinhos. Isso gera algumas dúvidas sobre o que fazer a seguir. É importante lembrar que, no Brasil, abrir cartas alheias sem autorização é crime, segundo o artigo 151 do Código Penal. Quem cometer essa infração pode enfrentar uma detenção de até seis meses ou uma multa.

Além disso, essa ação fere o sigilo postal, um direito garantido pelo Artigo 5º da Constituição Brasileira. Ou seja, a situação é ainda mais séria. Mas, se isso acontecer sem intenção, o responsável pode não ser penalizado, especialmente se tomar algumas atitudes corretas.

Devolver a correspondência diretamente ao destinatário

Se a carta for para alguém que você conhece, vale a pena entrar em contato e devolver o item. Uma simples desculpa pelo engano costuma ser suficiente.

Lembre-se de que, mesmo se a correspondência for de um amigo ou vizinho próximo, o ideal é não abrir e nem ler o conteúdo. O correto é só checar o nome e o endereço que estão no envelope.

Entregar a correspondência a um carteiro

Caso você perceba que recebeu uma correspondência errada, uma opção é entregá-la a um carteiro. Explique o que aconteceu, assim evita que o mesmo erro ocorra novamente.

Se o envelope estiver intacto, ele pode ser devolvido na caixa de correio com uma indicação na frente, como “Devolver ao remetente” ou “Não reside aqui”. Isso ajuda a garantir que a carta retorne para o remetente original.

Realizar a devolução em uma agência dos Correios

Outra forma prática de resolver a situação é levar a correspondência em uma agência dos Correios. Essas agências costumam funcionar de segunda a sábado em muitos locais.

Ao fazer essa devolução, você também pode corrigir possíveis erros no endereço. Assim, assegura que a correspondência futura chegue ao destinatário certo, evitando mais confusões. É um jeito simples de colaborar e, ao mesmo tempo, garantir que todos recebam suas cartas corretamente.