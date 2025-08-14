Fiat diminui preço da Toro Volcano Diesel 2026 em R$ 33.679

A Fiat Toro Volcano TD AT9 4×4 2026 já pode ser encontrada nas lojas, prontinha para quem está de olho em uma picape com estilo e potência. Se você é um apaixonado por carros e ainda não conhecia essa beleza, pode se animar!

Ela chega com um visual de dar inveja, com a frente repaginada, uma nova grade que tem barras verticais e faróis full LED em todas as versões. Ah, e as luzes diurnas têm um jeito moderno, com aquele padrão em “pixels” que deixa o carro bem mais atraente.

O preço sugerido para quem deseja adquirir a picape é de R$ 210.490,00. Mas, se você é uma empresa ou produtor rural, atenção: tem uma oportunidade de levar a Toro para casa por R$ 176.811,00! Essa diferença de R$ 33.679,00 não está de brincadeira e pode facilitar bastante.

Sob o capô, a Toro Volcano Diesel conta com um motor 2.2 turbodiesel de quatro cilindros, entregando 200 cavalos de potência e 45,9 kgfm de torque. O câmbio automático de nove marchas e a tração 4×4 são detalhes que fazem a diferença em qualquer estrada. Se você costuma rodar pela cidade, vai notar que ela faz em média 10,2 km/l, enquanto na estrada o consumo chega a ser 13 km/l. Isso é ótimo, não é?

Falando em dimensões, a Toro 2026 mede 4,95 metros de comprimento, 1,84 metro de largura e 1,68 metro de altura, com uma distância entre eixos de 2,98 metros. Para quem precisa de espaço, a caçamba tem capacidade para até 937 litros. Isso é perfeito para levar aqueles equipamentos ou bagagens em viagens.

No interior, a Fiat não poupou esforços. A central multimídia é uma unidade de 8,4″ touchscreen, com Apple CarPlay e Android Auto sem fio. Você vai adorar poder conectar seu celular rapidamente! O carro também vem com comandos de voz, Bluetooth e entradas USB, além de ter rodas de liga leve aro 18 e carregador de celular por indução.

Os bancos de couro com vinil proporcionam um acabamento confortável, e tem até um cluster digital de 7″. Para completar, os extras como sensor de chuva, retrovisor interno climatizado e iluminação em LED nos ambientes deixaram a experiência de dirigir ainda mais agradável.

Se você se interessa pelas opções de preços, vale lembrar que a tabela para a Toro Volcano TD AT9 4×4 coloca o valor geral em R$ 210.490,00 e o valor para CNPJ e produtores rurais em R$ 176.811,60, com um desconto generoso de R$ 33.678,40.

Com tudo isso na manga, a Fiat Toro Volcano 2026 promete ser uma escolha e tanto para quem busca um carro que reúna conforto, tecnologia e uma pegada robusta. Afinal, quem não quer uma picape que se destaca na cidade e na estrada?