Ram Rampage R/T presta homenagem à NFL no Brasil

A Ram acaba de lançar uma edição especial da picape Rampage em colaboração com a NFL, marcando uma nova era para a marca no Brasil. Essa é a primeira picape da Ram feita na América do Sul e já chegou com um visual exclusivo que vai atrair olhares nas ruas.

O Juliano Machado, vice-presidente da Ram na América do Sul, comentou que a Rampage é uma mistura poderosa de força, tecnologia e estilo, refletindo tudo o que a NFL e seus fãs representam. Ele destacou que essa edição especial é a primeira desse tipo e promete ser única, especialmente para os amantes da velocidade e do design.

Luis Martinez, que é o diretor geral da NFL no Brasil, apressou-se em ressaltar a importância do mercado brasileiro. Essa parceria entre Ram e NFL vai além da picape; é um sinal do crescimento da liga no país, trazendo novidades para a temporada 2025/2026 que vão deixar os fãs animados.

Agora, falando sobre a Rampage, essa belezura já conquistou 25 prêmios desde que chegou ao mercado. A nova versão, intitulada Rampage R/T NFL Edition, terá uma tiragem limitada de apenas 300 unidades, disponíveis nas cores Prata Billet e Branco Pérola, sempre com o teto preto — um charme!

Sob o capô, essa picape não decepciona. O motor 2.0 Hurricane 4 Turbo Gasolina entrega impressionantes 272 cv e torque de 400 Nm. Isso significa que, para quem gosta de emoção, ela acelera de 0 a 100 km/h em apenas 6,9 segundos e atinge uma velocidade máxima de 220 km/h com um câmbio automático de 9 marchas e tração 4×4. Para quem dirige muito em estrada, essa resposta rápida é tudo de bom!

Externamente, você vai notar os adesivos da NFL, logos exclusivos nas portas e até ponteiras de escapamento de aço inox com acabamento black piano. Isso dá um toque esportivo e sofisticado, perfeito para quem ama se destacar na estrada.

E não para por aí! No interior, os bancos em suede e couro têm o logotipo da NFL, enquanto as pedaleiras de alumínio e as luzes em LED criam um ambiente luxuoso e esportivo. Cada unidade ainda vem com um kit especial, incluindo um cooler, boné e copo térmico — porque quem ama carros também sabe se divertir!

As dimensões da picape são bem imponentes, com 5,03 m de comprimento e 1,89 m de largura. A caçamba de 980 litros oferece espaço de sobra para cargas, suportando até 750 kg nas versões a gasolina.

No quesito vendas, a Ram Rampage se destacou com 13.405 unidades emplacadas entre janeiro e julho de 2025. Ela ficou em segundo lugar no segmento, atrás da Fiat Toro, que liderou com 27.320 unidades, enquanto a Chevrolet Montana ficou um pouco atrás.

E para quem curte tecnologia, a Rampage R/T 2026 está recheada de itens interessantes: são 6 portas USB (sendo 3 tipo C para carregamento rápido), 7 airbags, acendimento automático dos faróis, central multimídia Uconnect de 12,3″ com Android Auto e Apple CarPlay sem fio, ar-condicionado digital dual zone e um banco elétrico do motorista com ajuste de 12 maneiras. Tudo isso para garantir um passeio confortável e seguro.

A Rampage R/T NFL Edition chega às concessionárias em outubro e o preço é de R$ 275.690. Se você não quer perder a chance de garantir uma das 300 unidades exclusivas, já pode começar a fazer seu pedido nas 142 concessionárias da Ram espalhadas pelo país!