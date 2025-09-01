Entretenimento

Christina Rocha recebe Gizelly Bicalho e dupla de cantores

Foto de Diego Marques Diego Marques Mande um e-mail 2 horas atrás
1 minuto de leitura
Foto: Rogerio Pallatta/SBT
Christina Rocha recebe Gizelly Bicalho e Caio Cesar & Diego

O SBT se prepara para uma semana cheia de discussões e histórias envolventes no programa "Casos de Família", que é apresentado por Christina Rocha, com a participação da psicóloga Anahy D’Amico. O programa vai ao ar de segunda a sexta-feira, sempre às 14h45, e promete trazer debates relevantes sobre questões familiares que afetam a vida cotidiana.

Segunda-feira: Papéis da Mulher em Debate

Na segunda-feira, 1º de setembro, o programa começará com a temática "Ele acha que sou dona de casa… mas eu quero ser dona do mundo!". Este episódio irá explorar os desafios enfrentados pelas mulheres em relação aos papéis tradicionais atribuídos a elas tanto no lar quanto na sociedade. Serão apresentados relatos de mulheres que lutam para equilibrar as expectativas da sociedade com seus próprios sonhos e objetivos na vida.

Terça-feira: Irmãos no Palco

Na terça-feira, 2 de setembro, os irmãos Caio Cesar e Diego participarão do programa, que terá como título "Coração de mãe é igual caixa de bombom: diz que gosta de todos, mas sempre tem um preferido". A presença da dupla musical trará um toque de leveza aos debates, que abordarão o favoritismo entre filhos e as complicações que podem surgir em uma família em relação a essa questão.

Quarta-feira: Ex-BBB Gizelly Bicalho

No episódio de quarta-feira, 3 de setembro, a advogada e ex-participante do Big Brother Brasil, Gizelly Bicalho, será a convidada especial. O tema da edição será "Olha que destino malvado… meu ex virou cunhado!". Conhecida por seu humor, Gizelly compartilhará suas percepções sobre situações inesperadas que podem ocorrer em relações familiares, especialmente aquelas que envolvem ex-parceiros.

Quinta-feira: Sogras em Pauta

Na quinta-feira, 4 de setembro, o programa abordará um tema clássico que já foi trabalho diversas vezes: "Minha sogra é igual carne de pescoço: a gente até mastiga, mas é difícil de engolir". Os convidados compartilharão experiências e vivências que geram conflitos entre noras, genros e suas sogras, trazendo à tona questões comuns que muitos enfrentam em suas relações familiares.

Esta semana promete ser rica em discussões, abrindo espaço para reflexões sobre as dinâmicas familiares e os desafios que muitos enfrentam diariamente.

Foto de Diego Marques Diego Marques Mande um e-mail 2 horas atrás
1 minuto de leitura
Foto de Diego Marques

Diego Marques

Artigos relacionados

Gilberto Gil e Luciano Huck. Foto: Reprodução/Globo

Gilberto Gil e Luciano Huck homenageiam Preta Gil no Domingão

4 horas atrás
Camila Queiroz. Foto: Divulgação/TV Globo

Camila Queiroz pode participar de novela de Walcyr Carrasco em 2026

5 horas atrás
Foto: Lourival Ribeiro/SBT

Série do SBT discute amor e autonomia na terceira idade

1 dia atrás
Dira Paes e Marcos Palmeira. Foto: Estevam Avellar/Globo

Dira Paes e Marcos Palmeira se reencontram em Três Graças

2 dias atrás
© Copyright 2025, Todos os direitos reservados. Coluna da Manhã.
Coluna da Manhã é um portal completo de notícias do Brasil. Cobrimos diversos estados do país com notícias do cotidiano, além de trazer conteúdos relevantes em tecnologia, saúde, beleza, estilo de vida, negócios e muito mais.
Botão Voltar ao topo