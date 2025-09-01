Christina Rocha recebe Gizelly Bicalho e dupla de cantores

O SBT se prepara para uma semana cheia de discussões e histórias envolventes no programa "Casos de Família", que é apresentado por Christina Rocha, com a participação da psicóloga Anahy D’Amico. O programa vai ao ar de segunda a sexta-feira, sempre às 14h45, e promete trazer debates relevantes sobre questões familiares que afetam a vida cotidiana.

Segunda-feira: Papéis da Mulher em Debate

Na segunda-feira, 1º de setembro, o programa começará com a temática "Ele acha que sou dona de casa… mas eu quero ser dona do mundo!". Este episódio irá explorar os desafios enfrentados pelas mulheres em relação aos papéis tradicionais atribuídos a elas tanto no lar quanto na sociedade. Serão apresentados relatos de mulheres que lutam para equilibrar as expectativas da sociedade com seus próprios sonhos e objetivos na vida.

Terça-feira: Irmãos no Palco

Na terça-feira, 2 de setembro, os irmãos Caio Cesar e Diego participarão do programa, que terá como título "Coração de mãe é igual caixa de bombom: diz que gosta de todos, mas sempre tem um preferido". A presença da dupla musical trará um toque de leveza aos debates, que abordarão o favoritismo entre filhos e as complicações que podem surgir em uma família em relação a essa questão.

Quarta-feira: Ex-BBB Gizelly Bicalho

No episódio de quarta-feira, 3 de setembro, a advogada e ex-participante do Big Brother Brasil, Gizelly Bicalho, será a convidada especial. O tema da edição será "Olha que destino malvado… meu ex virou cunhado!". Conhecida por seu humor, Gizelly compartilhará suas percepções sobre situações inesperadas que podem ocorrer em relações familiares, especialmente aquelas que envolvem ex-parceiros.

Quinta-feira: Sogras em Pauta

Na quinta-feira, 4 de setembro, o programa abordará um tema clássico que já foi trabalho diversas vezes: "Minha sogra é igual carne de pescoço: a gente até mastiga, mas é difícil de engolir". Os convidados compartilharão experiências e vivências que geram conflitos entre noras, genros e suas sogras, trazendo à tona questões comuns que muitos enfrentam em suas relações familiares.

Esta semana promete ser rica em discussões, abrindo espaço para reflexões sobre as dinâmicas familiares e os desafios que muitos enfrentam diariamente.