Ex-jogador de futebol se transforma em ator em nova carreira

Vinnie Jones, famoso por sua atitude intensa nos campos da Premier League nos anos 80 e 90, também se destacou como ator em Hollywood. Ele é conhecido tanto por suas habilidades no futebol quanto por seu estilo de jogo agressivo, o que chamou a atenção de cineastas e o levou a uma carreira no cinema.

Durante sua trajetória como jogador, Vinnie vestiu as camisas de clubes como Wimbledon, Leeds United e Chelsea. Sua forma de jogar, marcada por uma energia vibrante, fez com que ele se tornasse uma figura emblemática, não apenas por sua habilidade com a bola, mas também por sua presença forte no campo.

### O caminho de Vinnie nos gramados

A carreira de Vinnie no futebol foi cheia de altos e baixos e sempre cercada de polêmicas. Um dos episódios mais lembrados foi quando ele recebeu o cartão amarelo mais rápido da história, em apenas três segundos de partida. Momentos como esse colocaram Vinnie sob os holofotes constantemente.

Em 1992, sua participação no vídeo “Soccer’s Hard Men” gerou controvérsia, levando a uma multa e suspensão. Ele sempre viveu à sombra das críticas e elogios, o que só ajudou a alimentar sua imagem forte.

### Dos campos às telonas

Depois de pendurar as chuteiras, Vinnie encontrou um novo caminho na atuação. Em 1998, fez sua estreia no filme “Jogos, Trapaças e Dois Canos Fumegantes”, e sua performance não passou despercebida.

No ano 2000, ele interpretou o famoso “Tony Dente de Bala” no filme “Snatch – Porcos e Diamantes”, ao lado de grandes nomes como Brad Pitt e Benicio del Toro. Esse papel foi uma virada em sua carreira, consolidando de vez sua fama em Hollywood.

Desde então, Vinnie atuou em mais de 50 filmes, incluindo “60 Segundos”, “Ela é o Cara” e “X-Men: O Confronto Final”. Seu jeito autêntico de interpretar os personagens fez dele um dos “bad boys” mais carismáticos do cinema.

Atualmente, ele está na série “Magnatas do Crime”, que pode ser vista na Netflix, onde dá vida a Geoff Seacombe. É interessante ver como um jogador famoso nos campos voltou suas habilidades para a atuação e continuou a conquistar o público.