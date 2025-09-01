Notícias

Ex-jogador de futebol se transforma em ator em nova carreira

Foto de Italo Pastorini Italo Pastorini Mande um e-mail 2 horas atrás
1 minuto de leitura
a incrível história do ex-jogador de futebol que virou ator
Vinnie Jones em Jogos, Trapaças e Dois Canos Fumegantes – Foto: Picanha Cultural

Vinnie Jones, famoso por sua atitude intensa nos campos da Premier League nos anos 80 e 90, também se destacou como ator em Hollywood. Ele é conhecido tanto por suas habilidades no futebol quanto por seu estilo de jogo agressivo, o que chamou a atenção de cineastas e o levou a uma carreira no cinema.

Durante sua trajetória como jogador, Vinnie vestiu as camisas de clubes como Wimbledon, Leeds United e Chelsea. Sua forma de jogar, marcada por uma energia vibrante, fez com que ele se tornasse uma figura emblemática, não apenas por sua habilidade com a bola, mas também por sua presença forte no campo.

### O caminho de Vinnie nos gramados

A carreira de Vinnie no futebol foi cheia de altos e baixos e sempre cercada de polêmicas. Um dos episódios mais lembrados foi quando ele recebeu o cartão amarelo mais rápido da história, em apenas três segundos de partida. Momentos como esse colocaram Vinnie sob os holofotes constantemente.

Em 1992, sua participação no vídeo “Soccer’s Hard Men” gerou controvérsia, levando a uma multa e suspensão. Ele sempre viveu à sombra das críticas e elogios, o que só ajudou a alimentar sua imagem forte.

### Dos campos às telonas

Depois de pendurar as chuteiras, Vinnie encontrou um novo caminho na atuação. Em 1998, fez sua estreia no filme “Jogos, Trapaças e Dois Canos Fumegantes”, e sua performance não passou despercebida.

No ano 2000, ele interpretou o famoso “Tony Dente de Bala” no filme “Snatch – Porcos e Diamantes”, ao lado de grandes nomes como Brad Pitt e Benicio del Toro. Esse papel foi uma virada em sua carreira, consolidando de vez sua fama em Hollywood.

Desde então, Vinnie atuou em mais de 50 filmes, incluindo “60 Segundos”, “Ela é o Cara” e “X-Men: O Confronto Final”. Seu jeito autêntico de interpretar os personagens fez dele um dos “bad boys” mais carismáticos do cinema.

Atualmente, ele está na série “Magnatas do Crime”, que pode ser vista na Netflix, onde dá vida a Geoff Seacombe. É interessante ver como um jogador famoso nos campos voltou suas habilidades para a atuação e continuou a conquistar o público.

Foto de Italo Pastorini Italo Pastorini Mande um e-mail 2 horas atrás
1 minuto de leitura
Foto de Italo Pastorini

Italo Pastorini

Artigos relacionados

18 meses após receber um implante de chip cerebral, o primeiro paciente da Neuralink de Elon Musk conta sua história

Paciente da Neuralink relata experiência com chip cerebral após 18 meses

10 minutos atrás
Este erro está MATANDO a bateria do seu iPhone e você faz todo dia sem saber

Erro diário que consome a bateria do seu iPhone sem perceber

40 minutos atrás
o filme mais aterrorizante que assusta todos que assistem

o filme que assusta a todos que assistem

1 hora atrás
o destino que faz você se sentir como se estivesse na Islândia

destino que proporciona a sensação de estar na Islândia

2 horas atrás
© Copyright 2025, Todos os direitos reservados. Coluna da Manhã.
Coluna da Manhã é um portal completo de notícias do Brasil. Cobrimos diversos estados do país com notícias do cotidiano, além de trazer conteúdos relevantes em tecnologia, saúde, beleza, estilo de vida, negócios e muito mais.
Botão Voltar ao topo