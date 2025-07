Ram Rampage Laramie tem desconto de R$ 40 mil para CNPJ

A Ram Rampage Laramie está oferecendo uma super oportunidade para empresas e produtores rurais com condições especiais de venda durante todo o mês de julho. Se você está pensando em adquirir essa picape incrível, é bom ficar de olho nas ofertas. Essa promoção vale para o modelo 2025 na cor Preto diamond.

Para você ter uma ideia, a versão Laramie 2.2 Diesel normalmente sai por R$ 285.990,00. Porém, para vendas diretas, o preço desce para R$ 245.952,00. Isso significa uma economia impressionante de R$ 40.038,00 — uma boa grana que pode ser investida em outras melhorias para sua empresa ou propriedades.

Recursos e Conforto que Impressionam

Dando uma olhada mais de perto, a Ram Rampage Laramie vem muitíssimo bem equipada. São seis portas USB, sendo três delas tipo C, que permitem aquele carregamento rápido pra não ficar na mão. Você também conta com sete airbags (nada mal, hein?), uma central multimídia Uconnect de 12,3″ com Android Auto e Apple CarPlay sem fio, além de ar-condicionado digital dual zone para deixar todos à vontade.

Imagine só: você ligou o carro, ajustou seu banco do motorista com regulagem elétrica de 12 vias e já está pronto para rodar. E o do passageiro? Também tem ajuste elétrico! Isso faz a diferença em viagens longas, não é mesmo?

A picape ainda inclui uma capota marítima, faróis que se adaptam automaticamente, controle de cruzeiro adaptativo (com a função Stop & Go, excelente para o trânsito!), e câmera de ré. Para quem já teve que lidar com estacionamento apertado, isso é uma mão na roda.

Segurança e Tecnologia que Fazem a Diferença

Outro ponto favorável são os itens de conforto. Com retrovisores externos elétricos, acabamento em couro e um sistema de som premium da Harman Kardon com 10 alto-falantes e subwoofer, você tem uma experiência realmente diferenciada ao dirigir.

Além disso, a Rampage Laramie ainda oferece tração 4×4 Auto e 4×4 com reduzida. Para quem gosta de pegar a estrada em diferentes condições, isso pode fazer toda a diferença. E com o volante ajustável em altura e profundidade, dá para encontrar a posição perfeita ao volante.

Se você tem interesse, vale a pena visitar uma concessionária Ram. Eles podem explicar direitinho as condições de negociação, prazos e opções de financiamento para empresas e produtores rurais.

Tabela de Preços da Ram Rampage Laramie em julho de 2025

| Modelo | Preço de Tabela | Preço CNPJ | Descontos |

|———————-|——————|—————–|——————-|

| Laramie 2.2 Diesel | R$ 285.990,00 | R$ 245.952,00 | R$ 40.038,00 |

Olha, se você está em busca de uma picape robusta e cheia de tecnologia, a Ram Rampage Laramie é uma excelente opção. E com essa promoção, fica ainda mais atrativo. Se você está por dentro do mercado, sabe que uma economia dessa vale a pena considerar na hora da compra!