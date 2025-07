Craig Robinson não vai abandonar a comédia, é uma estratégia de marketing

Craig Robinson não está se aposentando da comédia: tudo faz parte de uma nova campanha publicitária

Recentemente, surgiram boatos sobre uma suposta aposentadoria de Craig Robinson da comédia, mas essas informações parecem exageradas. Fontes indicam que essa "aposentadoria" é parte de uma nova campanha de marketing, que pode estar relacionada à AT&T.

Nas últimas semanas, vários outdoors apareceram em Los Angeles com a frase “Craig Robinson está se aposentando da comédia”. Não havia nenhuma explicação adicional, o que levantou suspeitas de que isso seja uma estratégia promocional. A ideia de que Robinson, um artista conhecido, teria gasto tanto com publicidade para tal anúncio parece improvável.

Os outdoors apresentam um tom de azul semelhante ao da AT&T, o que reforça a hipótese de que a empresa esteja por trás da campanha. Craig Robinson, que já participou de comerciais da AT&T, chegou a se intitular "Chief Technology Officer" da empresa em um dos anúncios, ao lado de seu ex-colega de "The Office", Brian Baumgartner. Outros comerciais contaram com a presença de mais atores da série, como Rainn Wilson e Jenna Fischer.

Até o momento, tanto a equipe de Robinson quanto a AT&T não comentaram sobre a situação.

Na semana passada, Robinson fez uma postagem em seu Instagram que chamou muita atenção. Ele afirmou: “Atualização da vida: estou oficialmente me aposentando da comédia para me concentrar na minha verdadeira vocação. Fiquem ligados. Estou trabalhando em algo enorme.” Esse post rapidamente ganhou destaque na mídia, mas muitos não perceberam que a declaração tinha um tom brincalhão. Em um vídeo subsequente, Robinson deixou isso ainda mais claro, pedindo dicas a proprietários de pequenas empresas sobre como superar dificuldades, insinuando que estava lidando com um novo projeto relacionado a negócios.

Especula-se que a AT&T tem algumas dicas para pequenos empresários que Robinson poderá compartilhar em breve.

Além disso, é evidente que Robinson não está realmente deixando a comédia, pois ele tem uma agenda cheia de shows programados para o restante do verão. O comediante se apresentará no Omaha Funny Bone em breve e tem uma apresentação marcada no Comedy Store em Los Angeles no dia 14 de julho. Em agosto, ele tem shows agendados em diversas cidades, incluindo Orlando, Seattle, Nashville, Detroit e Toledo. Robinson também está envolvido em novos projetos, como a animação na Netflix “In Your Dreams” e “The Bad Guys 2”.

Portanto, a aposentadoria de Craig Robinson parece ser apenas uma estratégia de marketing, e seus fãs podem acompanhá-lo em suas próximas performances e novos trabalhos.