Record tem queda de audiência na estreia de “Paulo, o Apóstolo”

A Record TV estreou sua nova série bíblica “Paulo, o Apóstolo” na última segunda-feira, dia 7. A atração registrou uma média de 6,8 pontos de audiência e picos de 8,6 na Grande São Paulo, de acordo com dados preliminares. Embora os números sejam inferiores aos da série turca “Força de Mulher”, que foi exibida anteriormente, a emissora conseguiu garantir o segundo lugar no horário, superando o SBT, que ficou com apenas 3 pontos com a estreia do drama mexicano “As Filhas da Senhora Garcia”.

A TV Globo manteve a liderança disparada na audiência, registrando 25,6 pontos. O “Jornal Nacional” e os primeiros minutos do remake de “Vale Tudo” contribuíram significativamente para essa audiência. Na semana anterior, a Globo já havia registrado uma média entre 21 e 23 pontos.

Para contextualizar, no mesmo período do ano passado, a Record lançou “Força de Mulher”, que começou com 5 pontos de média, mas ao longo da exibição chegou a uma média final de 8 pontos, alcançando 9 pontos na sua última semana. Agora, resta saber se “Paulo, o Apóstolo” conseguirá manter o ritmo e repetir o sucesso da sua antecessora.

Cada ponto de audiência na Grande São Paulo atualmente representa cerca de 77.488 domicílios, um dado importante para o mercado publicitário.

Com uma proposta de 50 episódios, a nova série retrata a jornada de Saulo de Tarso, um fervoroso fariseu que se transforma em Paulo, um dos principais líderes do Cristianismo, após uma experiência sobrenatural. Interpretado por Murilo Cézar, Saulo é apresentado como um jovem rigidamente fiel às tradições judaicas. Sua preocupação e indignação aumentam ao perceber que até sua noiva, Gabriela, interpretada por Anna Melo, está se tornando seguidora de Jesus, com o apoio do pai dela, Gamaliel, um respeitado mentor do Sinédrio.

Instigado pelo sumo sacerdote Caifás, Saulo é levado a perseguir os cristãos, convencido de que está cumprindo a vontade de Deus. Porém, tudo muda durante uma viagem a Damasco, quando ele tem uma revelação que altera seu destino: Saulo se transforma em Paulo, um defensor fervoroso da mensagem que outrora combatia.

A trama é enriquecida por personagens diversos, como:

– Rode, interpretada por Michele Batista, irmã impulsiva de Paulo que intensifica os conflitos familiares.

– Pedro, vivido por Macéu Pierrotti, o carismático líder dos apóstolos que se une a Paulo em sua missão.

– Lucas, interpretado por Caio Menck, um médico e historiador que traz uma perspectiva racional à história.

– Timóteo, vivido por João Fernandes, que é considerado um “filho espiritual” de Paulo.

– Herodes Agripa, interpretado por Cirillo Luna, um príncipe ambicioso.

– Nero, vivido por Enzo Ciolini, um imperador volúvel sob a influência de sua mãe, Agripina, interpretada por Rosanne Mulholland.

– Popéia, a imperatriz ambiciosa, representada por Emily Matte.

A série é narrada por uma voz misteriosa e conta com a participação de uma criança, Elisa, interpretada por Ciça de Gasperi, que adiciona leveza à narrativa.

“Paulo, o Apóstolo” é escrita por Cristiane Cardoso e dirigida por Leo Miranda. A produção reúne mais de 400 atores e foi filmada em locações brasileiras que evocam paisagens do Oriente Médio, como Petrópolis (RJ), Milho Verde (MG), e Torres e Cambará do Sul (RS), selecionadas por sua beleza natural e autenticidade visual.

A série é exibida de segunda a sexta, às 21h, na Record.