Ram Rampage 2026 tem preço reduzido em até R$ 30 mil

A Ram Rampage já está na linha 2026 e chegou cheia de novidades que vão interessar a muitos apaixonados por picapes. Fabricada em Goiana (PE), a Rampage acumula mais de 45 mil unidades produzidas e traz agora quatro versões: Big Horn, Rebel, Laramie e R/T. Com isso, a marca decidiu eliminar as opções intermediárias que tinham motor a gasolina.

A versão R/T é a única que continua com o motor 2.0 Hurricane turbo — uma verdadeira fera! As demais, por sua vez, vão de turbodiesel, oferecendo um propulsor 2.2 que garante bom desempenho. E a novidade não para por aí: a Ram também deu uma repaginada no visual, melhorou os acabamentos e, claro, caprichou nos itens de conforto e segurança.

Mecânica e Preço

Falando em mecânica, a Rampage é equipada com tração 4×4 e câmbio automático de nove marchas. No motor, temos opções bem interessantes: o turbodiesel, com seus 200 cv e aquele torque maroto de 45,9 kgfm; e o 2.0 a gasolina, apenas na versão R/T, que entrega 272 cv e 40,8 kgfm. Pode crer que, se você já pegou estrada, vai sentir a diferença na economia: o diesel roda até 13,3 km/l na estrada, enquanto a versão a gasolina chega a 9,9 km/l.

E a boa notícia é que a estratégia de preços da linha 2026 deixou a picape mais competitiva, com cortes que podem chegar até R$ 30 mil em relação ao modelo anterior! Agora, os valores partem de R$ 226.990 para a Big Horn e vão até R$ 269.690 na versão R/T. As versões Rebel e Laramie ficam entre R$ 252.990 e R$ 262.990. Uma ótima oportunidade para quem busca um modelo mais em conta e com espaço para adaptação.

Dimensões e Capacidade

As medidas da Rampage permaneceram as mesmas: 5,03 metros de comprimento, 1,89 m de largura e 1,78 m de altura, com um entre-eixos de 2,99 m. A caçamba continua generosa, com capacidade para 980 litros, ideal para quem precisa carregar peso, como ferramentas ou até aquela mudança de última hora.

Se você estava de olho nos detalhes, a Big Horn agora vem com sensores de estacionamento dianteiros, enquanto as versões Rebel e Laramie ganharam lanternas traseiras escurecidas, bem no estilo dos modelos de maior porte. E não podemos esquecer da R/T, que passa a ter uma suspensão recalibrada, proporcionando mais conforto sem abrir mão da esportividade. Ela também adota pneus Pirelli com a tecnologia Seal Inside™, que mantêm a pressão mesmo após perfurações — quem já passou um aperto com pneu furado durante a viagem vai entender a importância disso!

Itens de Segurança e Tecnologia

Além de tudo isso, as versões mais completas oferecem um pacote ADAS com assistentes de direção de nível 2. Isso inclui o piloto automático adaptativo com função Stop & Go e monitoramento de faixa, que ajudam muito na hora de pegar a estrada ou enfrentar um tráfego mais intenso. Se você já dirigiu em situações complicadas, sabe como esses recursos fazem diferença.

E o mais bacana é que a Rampage se tornou o primeiro projeto global da marca desenvolvida fora da América do Norte, reafirmando a força da montadora no mercado brasileiro. Com uma linha mais enxuta, mas bem equipada e acessível, ela promete continuar firme na briga com as concorrentes de médio porte por aqui.

Se você é fã de picapes, não tem como não torcer para a nova Rampage!