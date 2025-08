Motos mais vendidas até agosto de 2025 segundo Fipe Carros

A Honda CG 160 segue firme na liderança das vendas de motos no Brasil, começando agosto com um impressionante total de 3.304 unidades vendidas. Isso é o que podemos chamar de sucesso! Logo atrás, está a famosa Honda Biz, que também não fica atrás com 1.794 motos emplacadas. E como não poderia faltar, a Honda Pop 110i aparece em terceiro lugar, com 1.353 novas motos nas ruas.

Na sequência, temos a Honda NXR 160 Bros, ocupando a quarta posição com 1.335 unidades vendidas. Em quinto lugar, a Mottu Sport 110i se destaca, somando 1.196 emplacamentos. E não podemos esquecer da Yamaha YBR 150, que aparece na sexta posição com 722 motos licenciadas. Se você já passou pela cidade em uma dessas, sabe o quanto elas são populares e confiáveis.

Mais para baixo na lista, a Honda CB 300F se garante na sétima posição, com 463 vendas. Logo depois, a Honda PCX 160 fecha o top 8 com 378 emplacamentos. E com a Yamaha Fazer 250 na nona posição, com 377 unidades vendidas, a lista é completada pela Shineray XY 125, que registrou 361 motos no período.

Vamos dar uma olhada no ranking das motos mais vendidas em agosto de 2025:

### Ranking das motos mais vendidas em agosto de 2025:

| Posição | Modelo | Vendas |

| ——- | ———————- | —— |

| 1º | Honda CG 160 | 3.304 |

| 2º | Honda Biz | 1.794 |

| 3º | Honda Pop 110i | 1.353 |

| 4º | Honda NXR 160 Bros | 1.335 |

| 5º | Mottu Sport 110i | 1.196 |

| 6º | Yamaha YBR 150 | 722 |

| 7º | Honda CB 300F | 463 |

| 8º | Honda PCX 160 | 378 |

| 9º | Yamaha Fazer 250 | 377 |

| 10º | Shineray XY 125 | 361 |

Esses números foram gerados a partir de dados da Fenabrave, que mostra o quão forte é o mercado de motos no Brasil. Para quem usa a moto no dia a dia, essas marcas representam muito mais do que apenas números; elas trazem conforto, agilidade e praticidade no tráfego das grandes cidades. Portanto, se você está pensando em trocar de moto ou simplesmente gosta de acompanhar o mercado, essas informações são sempre úteis para entender as preferências do povo brasileiro!