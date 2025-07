Ram planeja lançar duas picapes médias; saiba mais

Não é segredo que a RAM tem planos de voltar ao mercado de picapes médias, e os novos ventos na marca estão animando os entusiastas. Sob a liderança de Tim Kuniskis, muitos olhares estão voltados para o retorno de ícones como o motor Hemi V8 e a divisão SRT, que promete reviver o espírito esportivo da marca. Sem contar o burburinho sobre a possível ressurreição da famosa 1500 TRX.

E agora, estão se preparando para uma nova picape média nos Estados Unidos. Mas não para por aí! A RAM também está desenvolvendo um modelo voltado para mercados emergentes, que terá como base a Changan Hunter. Para quem não sabe, essa base também deu origem a outros modelos, como a Fiat Titano e a Peugeot Landtrek.

### Novidades para o Mercado Sul-Americano

Focando na América do Sul, Oriente Médio e partes da Ásia, a nova picape será equipada com o motor 2.2 turbodiesel, que já é conhecido nas picapes Titano, Toro e Rampage. Assim como você, que pega estrada com frequência, vai adorar! Com preços previstos entre R$ 300 mil e R$ 400 mil no Brasil, ela vai competir de igual para igual com gigantes como a Toyota Hilux, Chevrolet S10 e Ford Ranger.

### Dois Projetos, Duas Propostas

A RAM está em plena operação com dois modelos distintos para atender a diferentes públicos. A picape que vai para os Estados Unidos será um projeto totalmente novo, com um design moderno e uma proposta tecnológica que promete encantar novos consumidores. Este modelo vai preencher um vazio deixado desde a saída da Dakota, e a expectativa é que venha com tudo que uma picape de verdade precisa.

Já a RAM 1200, voltada para países emergentes, será uma versão adaptada que se posiciona entre a Rampage e a 1500, oferecendo uma opção acessível para o mercado de médias. Apesar de compartilhar muitos componentes com as picapes da Stellantis, a 1200 contará com um design e acabamentos exclusivos.

### Base e Motorização

Nos Estados Unidos, a nova picape da RAM vai usar a estrutura de carroceria sobre chassi, semelhante à linha 1500. O Jeep Gladiator será a plataforma base, garantindo robustez e capacidade off-road. Aqui, a cabine dupla deve ser a única opção disponível, equipada com motores V6 para um desempenho superior.

Para a RAM 1200, a construção será de chassi de longarinas, também baseado na Changan Hunter. O motor 2.2 turbodiesel Multijet II, com 200 cv e excelente torque, promete fazer frente aos concorrentes. As opções de tração incluem sistema 4×2 e 4×4, com câmbio automático, um verdadeiro convite para quem adora viajar e carregar peso.

### O Visual que Promete Surpreender

Embora o design da nova picape nos EUA ainda seja um mistério, espera-se que ela traga elementos elegantes que lembram a próxima geração da RAM 1500, mas em proporções menores. Faróis em LED slim e uma grade imponente são apostas certas.

Já a RAM 1200 já está em fase de testes, com disfarces que escondem um visual inspirado na Changan Hunter, mas com um interior alinhado com as expectativas de quem busca qualidade. Um painel mais moderno e refinado será um diferencial importante, prometendo agradar aos que buscam sofisticação em uma picape.

### Preços que Competem no Mercado

No cenário americano, a nova picape da RAM terá um preço inicial em torno de US$ 30 mil, ou cerca de R$ 168 mil. Nos modelos mais completos, isso pode chegar até US$ 60 mil. Para o Brasil, a RAM 1200 ficará na faixa entre R$ 300 mil e R$ 400 mil, se posicionando como uma boa opção entre as concorrentes.

### Quando Podemos Esperar?

A nova picape americana será fabricada em Belvidere, Illinois, com lançamento previsto para 2027. O modelo deve receber o nome Dakota, que muitos conhecem e adoram. Já a RAM 1200 deve aparecer primeiro, com a produção na Argentina e lançamento entre o final de 2025 e início de 2026.

São muitas novidades a caminho e, para quem é apaixonado por picapes, essa é uma época emocionante para ficar de olho!