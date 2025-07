Cátia Fonseca vai assumir o É de Casa no lugar de Maria Beltrão?

Maria Beltrão renova contrato com a Globo e segue no comando do É de Casa até 2027

Maria Beltrão renovou seu contrato com a Globo e continuará como apresentadora do programa É de Casa por mais três temporadas. Desde 2022 à frente da atração, a jornalista garantiu sua presença na programação das manhãs de sábado do canal até o ano de 2027.

Nos bastidores da Globo, havia rumores de que Cátia Fonseca poderia ser a substituta de Maria. No entanto, essas informações foram negadas. A emissora confirmou que não tem planos de integrar Cátia de forma fixa à sua grade de programação.

Atualmente, Cátia Fonseca não tem contrato com nenhuma emissora, mas recebeu um convite para participar de forma pontual na nova temporada da Dança dos Famosos, que terá seu lançamento em agosto no programa Domingão com Huck.

Além de Maria Beltrão, outros apresentadores também renovaram seus contratos com a Globo. Nomes como Serginho Groisman, Ana Paula Araújo, Patrícia Poeta, Tadeu Schmidt, William Bonner, Pedro Bial, Marcos Mion, Luciano Huck, Tati Machado, Ana Maria Braga e Paulo Vieira permanecem com a emissora, garantindo a continuidade de seus programas para o público.