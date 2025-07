Joyce é excluída da vida de Bruno no capítulo de sábado

Joyce Descobre que Bruno a Exclusão na Audição

Na novela História de Amor, Joyce, interpretada por Carla Marins, se depara com uma situação difícil que a deixa bastante chateada. Durante uma visita de seus amigos Soninha (Flávia Alessandra) e Fábio (Guilherme Faro), Joyce descobre que Bruno (Cláudio Lins) vai fazer uma audição no Piano Bar. O músico se apresentará com músicas que farão parte de seu novo disco.

O momento é doloroso para Joyce, pois ela percebe que não foi convidada para assistir à apresentação, o que a faz sentir-se excluída da vida de Bruno. Essa revelação gera um sentimento de tristeza e desilusão na personagem, que agora se vê afastada de alguém importante pra ela.

Interação na Praia

Outro momento importante da trama acontece na praia, onde Caio observa Joyce e sua filha Alice. Ele é surpreendido ao ver como Alice cresceu e a elogia, reconhecendo que Joyce está cuidando muito bem dela. O reencontro entre os dois gera diversas emoções, especialmente para Joyce, que se surpreende com a presença de Caio.

Durante a conversa, Joyce demonstra que está seguindo sua vida e afirma que está bem, apesar da situação complexa com Bruno. No entanto, ela expressa preocupação de que Caio possa querer se envolver mais na vida da filha de forma excessiva, levando-a a insistir que precisam manter distância.

Resumo do Capítulo de Sábado (26 de julho)

No próximo episódio, diversos eventos acontecem: Paula compra flores para a casa de Zuleika; Carlos pede champanhe para celebrar o reencontro com Helena; o casal brinda por seu amor; e Paula organiza uma festa de boas-vindas para Zuleika. Além disso, Sheila faz uma visita surpresa a Helena e Alice, enquanto Joyce revela a Sheila que Helena está reunida com Carlos. A situação provoca uma reação de frustração em Sheila, que tenta manter a calma.

Esses acontecimentos revelam o entrelaçamento das vidas dos personagens e preparam o terreno para futuras reviravoltas na narrativa da novela.