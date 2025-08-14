Ram Dakota estreia para competir com Hilux, Ranger e S10

A Ram lançou oficialmente sua nova picape média, a Dakota, em um evento que rolou em São Paulo na quarta-feira (13). Essa é a grande estreia da marca nesse segmento no Brasil, com previsão de chegar às concessionárias no início de 2026. Na Argentina, a Dakota deve aparecer ainda este ano. Com isso, a Ram expande sua linha e se posiciona entre a já conhecida Rampage e as robustas picapes grandes 1500, 2500 e 3500.

Produzida na fábrica da Stellantis em Córdoba, na argentina — o mesmo lugar que fabrica a Fiat Titano —, a Dakota é parte de um investimento pesado de US$ 385 milhões. Esse projeto é resultado da parceria da Stellantis com a chinesa Changan, que também gerou modelos como a Peugeot Landtrek e a própria Titano.

O protótipo exibido durante o evento, batizado de Dakota Nightfall Concept, já dá uma ideia do que esperar do visual final. A frente tem a clássica grade da Ram, todo estilizado, com luzes em LED e um capô esportivo com entradas de ar. O para-choque, por sua vez, é robusto e vem com guincho e ganchos de reboque — o que, vamos combinar, é uma mão na roda para quem gosta de aventuras fora de estrada!

Apesar de ser baseada na Fiat Titano, a Dakota vai apresentar um design único e um interior mais caprichado. Você vai encontrar acabamentos com plásticos macios, duas telas digitais de 12 polegadas e uma série de recursos tecnológicos e de segurança que vão fazer a diferença no dia a dia, especialmente em longas viagens.

Quanto à motorização, a expectativa é de que venha equipada com um motor 2.2 turbodiesel, que entrega 200 cv e 45,9 kgfm de torque, emparelhado com um câmbio automático de oito marchas. E não se esqueça da tração 4×4 com reduzida, que vai encarar qualquer terreno com facilidade.

O nome Dakota resgata um modelo que fez história na Dodge, fabricado no Brasil entre 1998 e 2001. Essa jogada traz um toque de nostalgia, mas também reforça a estratégia da Ram em almejar um produto que una robustez e sofisticação, pronto para competir com gigantes como a Toyota Hilux, Ford Ranger e Chevrolet S10.

Com a intensa concorrência no mercado de picapes médias, a Ram está de olho em um espaço que tem se mostrado bastante lucrativo. De janeiro a julho de 2025, a Hilux, Ranger e S10 venderam mais de 63 mil unidades juntas. A Hilux está em primeiro lugar, com 28.522 unidades emplacadas, seguida pela Ranger com 19.080 e a S10 com 16.432.

A Stellantis já tem sua fatia de mercado com a Fiat Titano, que emplacou 4,4 mil unidades no mesmo período. Agora, a chegada da Dakota é uma aposta para aumentar sua participação e trazer mais opções para os apaixonados por picapes.

Atualmente, a Ram vive um período de crescimento notável. Em 2019, foram apenas 600 picapes vendidas. A meta para 2025 é alcançar 30 mil unidades, sendo a Rampage o carro-chefe do portfólio nacional. A nova Dakota vai ser um pilar fundamental para atingir esse objetivo.

Com um design robusto e características pensadas para quem usa a picape no trabalho, no lazer ou até mesmo no dia a dia, a Dakota vem para reforçar o posicionamento da Ram como marca premium na América do Sul. Até que as vendas comecem, mais detalhes sobre as versões e os preços vão ser divulgados — o que deixa a gente bastante ansioso, não é mesmo?