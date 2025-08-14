Os carros mais vendidos até 13 de agosto de 2025

O Volkswagen Polo continua sua defesa da liderança no mercado brasileiro de automóveis, com nada menos que 4.744 unidades vendidas só neste mês. É aquele carro que agrada a muitos, seja para o dia a dia no trânsito movimentado das cidades ou para as viagens de final de semana. Na sua cola, a Fiat Strada garantiu a segunda posição, contabilizando 4.543 emplacamentos e mostrando que os utilitários compactos têm vez no Brasil, especialmente quando a necessidade é de espaço.

Já o Hyundai HB20 não conseguiu acompanhar o ritmo e caiu para a terceira posição, com 4.284 unidades. Não dá para negar, o Polo conquistou seu espaço com qualidade e opções interessantes.

Se você é fã de SUVs, aproveite a novidade: o Toyota Corolla Cross tem se destacado em agosto, com 3.209 unidades vendidas. É um carro que se sai bem nas ruas e também em viagens, como quem sabe não precisar de um carro maior na hora de levar a família. Logo atrás, está o Volkswagen T-Cross, com 2.945 unidades emplacadas, e o Hyundai Creta na terceira posição da categoria, com 2.725 unidades.

Falando do Fiat Argo, ele registrou 3.757 vendas. Muito prático para o uso urbano, é aquele hatch que você pode confiar, especialmente quando precisa de agilidade no dia a dia. Na verdade, quem já dirigiu um Argo sabe como ele se sai bem em manobras em estacionamentos apertados.

Para quem gosta de números, o Fiat Fastback vem logo na sequência dos SUVs, com 2.081 unidades vendidas, enquanto o Nissan Kicks somou 1.993. Você sabia que o Volkswagen Nivus está na 13ª posição do ranking geral? Ele tem atraído atenção por seu design moderno e tecnologia.

No confronto entre os hatches de entrada, o Fiat Mobi fez bonito com 2.282 unidades. Ele é super ágil e econômico, ideal para quem precisa de um carro que não pesa no bolso. O Renault Kwid, por sua vez, fechou o mês com 1.733 emplacamentos, mas com certeza ele ainda dá muita briga nessa categoria.

Por último, mas não menos importante, o Fiat Pulse vendeu 1.938 unidades, mantendo-se na frente do Volkswagen Tera, que somou 1.683. Essas opções são ótimas para quem busca um carro compacto e com bom custo-benefício.

Em suma, a disputa está acirrada e o Brasil continua a mostrar sua paixão por carros, com várias opções que se adequam a todos os gostos e necessidades.