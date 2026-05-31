Marina Ruy Barbosa não aceita papel em ‘Paraíso Perdido’

Marina Ruy Barbosa não vai participar da novela “Paraíso Perdido”, projetada para o Globoplay. Por isso, a equipe da produção precisa escolher uma nova protagonista para a trama. A atriz estava entre as opções para um papel central, mas as negociações não avançaram devido à incompatibilidade entre sua agenda e o cronograma de gravações.

“Paraíso Perdido” é uma adaptação que mistura elementos de quatro obras do autor Nelson Rodrigues: “A Mulher Sem Pecado”, “Bonitinha, Mas Ordinária”, “Toda Nudez Será Castigada” e “Os Sete Gatinhos”. A nova história será ambientada no Rio de Janeiro contemporâneo e está planejada para ter 40 episódios.

Marina estava interessada em interpretar a personagem Maria Cecília, que, na nova versão, é uma jovem discreta envolvida em conflitos pessoais e em um romance proibido com Peixoto, interpretado por Eduardo Sterblitch.

Este projeto estava em desenvolvimento desde 2020, inicialmente previsto para a faixa das 22 horas, mas que depois foi redirecionado para a plataforma de streaming da Globo.

A recusa de Marina ocorre em um momento em que ela acaba de encerrar um longo contrato com a Globo, após quase 20 anos de parceria com a emissora. Em maio de 2024, a atriz decidiu não renovar seu vínculo fixo. A Globo tentou mantê-la em seu elenco, oferecendo oportunidades, como um papel no remake de “Vale Tudo”, mas essas conversas não foram adiante.

Embora tenha expressado a intenção de se afastar das novelas após “O Sétimo Guardião”, exibida em 2018, Marina voltou ao gênero em 2023 com “Fuzuê”, onde fez o papel de uma vilã. Com o fim do contrato com a Globo, ela também tem explorado novas possibilidades, trabalhando com o Prime Video e participando da série “Tremembé”, na qual interpreta Suzane von Richthofen, cuja segunda temporada já foi aprovada.

Com a saída de Marina, a equipe de “Paraíso Perdido” agora precisa encontrar uma nova atriz para dar vida a Maria Cecília, uma das principais prioridades antes de finalizar o elenco da novela.