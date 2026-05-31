Entretenimento

Marina Ruy Barbosa não aceita papel em ‘Paraíso Perdido’

Foto de Diego Marques Diego Marques Mande um e-mail 4 horas atrás
1 minuto de leitura
Marina Ruy Barbosa recusa 'Paraíso Perdido' e novela perde protagonista
Marina Ruy Barbosa recusa 'Paraíso Perdido' e novela perde protagonista

Marina Ruy Barbosa não vai participar da novela “Paraíso Perdido”, projetada para o Globoplay. Por isso, a equipe da produção precisa escolher uma nova protagonista para a trama. A atriz estava entre as opções para um papel central, mas as negociações não avançaram devido à incompatibilidade entre sua agenda e o cronograma de gravações.

“Paraíso Perdido” é uma adaptação que mistura elementos de quatro obras do autor Nelson Rodrigues: “A Mulher Sem Pecado”, “Bonitinha, Mas Ordinária”, “Toda Nudez Será Castigada” e “Os Sete Gatinhos”. A nova história será ambientada no Rio de Janeiro contemporâneo e está planejada para ter 40 episódios.

Marina estava interessada em interpretar a personagem Maria Cecília, que, na nova versão, é uma jovem discreta envolvida em conflitos pessoais e em um romance proibido com Peixoto, interpretado por Eduardo Sterblitch.

Este projeto estava em desenvolvimento desde 2020, inicialmente previsto para a faixa das 22 horas, mas que depois foi redirecionado para a plataforma de streaming da Globo.

A recusa de Marina ocorre em um momento em que ela acaba de encerrar um longo contrato com a Globo, após quase 20 anos de parceria com a emissora. Em maio de 2024, a atriz decidiu não renovar seu vínculo fixo. A Globo tentou mantê-la em seu elenco, oferecendo oportunidades, como um papel no remake de “Vale Tudo”, mas essas conversas não foram adiante.

Embora tenha expressado a intenção de se afastar das novelas após “O Sétimo Guardião”, exibida em 2018, Marina voltou ao gênero em 2023 com “Fuzuê”, onde fez o papel de uma vilã. Com o fim do contrato com a Globo, ela também tem explorado novas possibilidades, trabalhando com o Prime Video e participando da série “Tremembé”, na qual interpreta Suzane von Richthofen, cuja segunda temporada já foi aprovada.

Com a saída de Marina, a equipe de “Paraíso Perdido” agora precisa encontrar uma nova atriz para dar vida a Maria Cecília, uma das principais prioridades antes de finalizar o elenco da novela.

Foto de Diego Marques Diego Marques Mande um e-mail 4 horas atrás
1 minuto de leitura
Foto de Diego Marques

Diego Marques

Artigos relacionados

capítulos de 08 a 13 de junho de 2026

Capítulos de 8 a 13 de junho de 2026

7 horas atrás
PSG bate Arsenal, mas SBT tem pior final da Champions

PSG vence Arsenal, mas SBT registra baixa audiência na Champions

23 horas atrás
Dira Paes deve protagonizar 'Lá na Minha Terra' na Globo

Dira Paes será a protagonista de ‘Lá na Minha Terra’ na Globo

1 dia atrás
'Quem Ama Cuida' adia morte de Arthur e acende alerta no Ibope

‘Quem ama cuida’ atrasa morte de Arthur e preocupa Ibope

2 dias atrás
© Copyright 2026, Todos os direitos reservados. Coluna da Manhã.
Coluna da Manhã é um portal completo de notícias do Brasil. Cobrimos diversos estados do país com notícias do cotidiano, além de trazer conteúdos relevantes em tecnologia, saúde, beleza, estilo de vida, negócios e muito mais.
Botão Voltar ao topo