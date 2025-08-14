Caoa e Changan se unem para lançar três SUVs no Brasil

A Caoa acaba de fechar uma parceria emocionante com a Changan, uma gigante chinesa do setor automotivo, para lançar uma nova marca de carros no Brasil. Essa novidade será revelada no Salão do Automóvel de São Paulo, que acontecerá de 22 a 30 de novembro de 2025. Mas não fique ansioso: as vendas só começam no segundo trimestre de 2026. Vamos dar uma olhada no que vem por aí!

Essa nova marca vai se chamar Caoa Changan e funcionará de forma independente da Caoa Chery. É sempre bom lembrar que, apesar de estarem sob o mesmo grupo, elas são concorrentes na China e, por isso, vão manter suas operações e redes de concessionárias separadas. Mesmo que as lojas estejam perto uma da outra, cada uma vai seguir seu próprio caminho.

Agora, sobre os lançamentos, já dá para sentir o gostinho! Serão inicialmente três modelos de SUVs. O primeiro a entrar no mercado será o Uni-T, um SUV médio com 4,51 m de comprimento. Esse carro traz um motor 1.5 turbo com 188 cv e uma transmissão automatizada de dupla embreagem com sete marchas. Se você já viajou em estradas longas, sabe como um motor esperto faz toda a diferença na hora de ultrapassar.

Depois, teremos o CS75, que é um SUV próximo do porte do Jeep Commander, medindo 4,77 m de comprimento. Por dentro, ele impressiona com três telas somando 37 polegadas! O conforto é uma prioridade, e você pode esperar uma opção de motores 1.5 e 2.0, também turbinados.

E para fechar com chave de ouro, o topo de linha será o Avatr 11. Esse SUV de luxo promete um preço de cerca de R$ 600 mil. Serão versões elétricas e híbridas com autonomia estendida, ou seja, nada menos que 1.000 km de alcance! Na versão elétrica, ele entrega uma potência de 547 cv e pode acelerar de 0 a 100 km/h em apenas 3,9 segundos. Para quem ama velocidade, é de babar!

A decisão de trazer a Changan para o Brasil foi bastante estratégica. A Caoa estava em busca de uma nova parceria chinesa há pelo menos cinco anos, focando em ampliar suas opções sem depender apenas da Chery. Eles olharam para várias marcas antes de fechar com a Changan, e com certeza, essa escolha traz muitas expectativas. Produzir e vender os modelos em pontos estratégicos vai ser um grande diferencial.

Enquanto a tão esperada hora de começar as vendas não chega, a Caoa já está se preparando. Eles vão focar em ações de marketing e na estruturação da rede de concessionárias. A ideia é chegar em 2026 prontos para competir de igual para igual no mercado brasileiro de SUVs, que não é moleza.

Fiquemos de olho nessa novidade!