Escolas encerram atividades em 16 de setembro para alunos

A Independência do México, comemorada no dia 16 de setembro, é um marco essencial para o país, simbolizando o fim de mais de 300 anos de domínio espanhol. Essa data é tão importante que altera o funcionamento de vários serviços, como o fechamento de escolas, órgãos do governo e bancos. Para os mexicanos, é uma ocasião de celebração e reflexão sobre a história e a luta por liberdade.

A revolução começou com Miguel Hidalgo y Costilla, que, em 1810, proferiu o famoso Grito de Dolores na cidade homônima. Esse grito foi o estopim para uma série de movimentos contra a opressão espanhola. Hidalgo chamou o povo, principalmente indígenas e mestiços, a se levantarem contra as severas restrições que os sufocavam economica e politicamente.

O processo insurgente e seus líderes

A liderança de Hidalgo, inspirada nas ideias iluministas, uniu um exército de rebeldes. Mesmo após sua captura e execução, a luta pela independência seguiu firme sob o comando de José María Morelos, outro líder influente. Morelos deu continuidade ao movimento, propondo reformas políticas e sociais necessárias para a autonomia do México.

É importante lembrar também do papel de mulheres como Leona Vicario, que foi uma figura central no movimento. Atuando como informante e apoiadora dos insurgentes, Vicario contribuiu com recursos e informações essenciais, destacando o papel fundamental das mulheres durante a guerra pela independência.

A consolidação da Independência

Após 11 anos de conflitos, a liberdade finalmente foi oficializada em 1821, com a assinatura do Tratado de Córdoba. Agustín de Iturbide, que inicialmente ajudou os realistas, negociou o tratado e se autoproclamou imperador do recém-formado Primeiro Império Mexicano. Contudo, seu governo foi breve e ele acabou abdincando, o que levou o país a seguir o caminho rumo a uma república.

A independência trouxe mudanças profundas, iniciando uma transformação política e social complexa no México. A transição de um império para uma república federal foi repleta de desafios, mas também foi a base para reformas futuras e a busca por uma sociedade mais justa.

Comemorações nacionais no Dia da Independência

Atualmente, o Dia da Independência é uma das festividades mais vibrantes do México. As comemorações acontecem com eventos patrióticos por todo o país. Uma das tradições mais marcantes é o Grito de Dolores, reencenado pelo presidente mexicano na noite do dia 15 de setembro.

Grandes multidões se reúnem em praças, como o icônico Zócalo na Cidade do México, para celebrar. As festividades incluem fogos de artifício, desfiles e muito entusiasmo, reforçando a paixão dos mexicanos pela sua história e pela liberdade conquistada.