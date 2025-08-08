Ram 2500 e 3500 2025 têm visual renovado e novo câmbio

As gigantes Ram 2500 e 3500 acabam de desembarcar com tudo no Brasil na linha 2025. E elas não só são as maiores picapes do país, como também as mais potentes. Preparados para uma atualização nesse clássico? Vamos lá!

Primeiro, os motores. As novas Ram foram equipadas com um motor Cummins 6.7 turbodiesel que faz qualquer apaixonado por potência sorrir: são 436 cv e impressionantes 148,7 kgfm de torque. Para dar uma ideia, esse motor ficou mais forte graças a algumas melhorias na turbina e no bloco do motor, o que significa 59 cv e 32 kgfm a mais do que a linha anterior.

E não é só a força que mudou; a transmissão também evoluiu. Agora elas vêm com um câmbio automático de oito marchas, o que promete fazer toda a diferença na hora de acelerar na estrada ou encarar o trânsito da cidade. Quem já pegou engarrafamento sabe como um câmbio bem calibrado pode salvar o dia.

A linha 2025 também está mais enxuta, refletindo no preço que, sim, subiu. A Ram 2500 agora está disponível apenas na versão Laramie, custando R$ 559.990. Já a 3500 começa em R$ 619.990 na versão Laramie Night Edition e pode chegar até R$ 679.990 na Longhorn, a versão mais luxuosa.

Falando em luxo, o design dessas belezuras não decepciona. A grade dianteira foi reformulada e agora exibe o nome “Ram” em destaque. Os faróis de LED divididos e as novas lanternas dão um toque moderno e robusto. As rodas de aro 18 são um charme à parte, e a 3500 vem com estribos elétricos, enquanto a 2500 conta com estribos fixos. Detalhes como retrovisores com ajuste elétrico e câmeras integradas não passam despercebidos, e ainda temos a tampa da caçamba com abertura elétrica e o prático sistema RAM Box para aqueles que adoram organizar a bagunça.

Por dentro, é aquele conforto que todos desejam. Ambas vêm com painel digital de 12,3″, carregadores sem fio e bancos com aquecimento e ventilação. A central multimídia vertical de 14,5″ e a tela de 10,25″ para o passageiro são exclusivas da 3500 Longhorn, mostrando que este modelo veio para impressionar.

A parte técnica cobre tudo o que você precisa para enfrentar qualquer desafio. Por exemplo, a 2500 utiliza molas helicoidais para garantir um ride mais confortável, sendo capaz de carregar até 1.001 kg e rebocar 8.948 kg. Já a 3500, com seus feixes de molas, suporta até 1.599 kg e reboca 9.079 kg. Com a tecnologia de controle de cruzeiro adaptativo e assistente de permanência em faixa, dirigir essas belezuras é tanto uma aventura quanto um prazer.

Disponíveis nas cores Prata Granite Crystal, Preto Diamond e Branco Bright, as Ram 2500 e 3500 2025 têm tudo para conquistar quem busca força e sofisticação em uma picape. Se você é do tipo que aprecia uma robustez com toques de elegância, essas picapes são definitivamente uma opção a considerar.