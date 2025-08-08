Notícias

BetMGM Brasil fecha parceria de integridade com Sportradar

Foto de Diego Marques Diego Marques
BetMGM Brasil se une ao programa de integridade da Sportradar

A BetMGM Brasil anunciou sua adesão ao programa de Integridade da Sportradar, o que reforça seu compromisso com um mercado de apostas mais ético e transparente. Essa parceria busca atender às melhores práticas do setor, bem como à legislação brasileira.

O programa Sportradar Integrity Exchange (SIE) é uma das maiores redes internacionais de monitoramento de integridade esportiva, com mais de 120 operadoras em mais de 50 países. Esse sistema permite identificar padrões de apostas suspeitas de forma proativa, ajudando na investigação de casos de manipulação de partidas.

A colaboração entre a BetMGM e a Sportradar permitirá a troca mútua de informações e alertas sobre atividades de apostas suspeitas. Essa inteligência reforçará o programa interno de integridade da empresa, assegurando maior segurança e responsabilidade nas operações, além de proteção para os jogadores.

Almir Ribeiro, CEO da BetMGM Brasil, ressaltou a importância da integridade e transparência para a empresa. Ele afirmou que a participação no programa é um passo significativo para construir uma operação ética e responsável, em total conformidade com a legislação brasileira. Segundo ele, esse compromisso é essencial não apenas para a empresa, mas também para os jogadores, acionistas e o mercado em geral.

Andreas Krannich, vice-presidente executivo de Integridade e Serviços Regulatórios da Sportradar, expressou satisfação com a adesão da BetMGM ao programa. Ele destacou que a parceria com uma operadora que compartilha o compromisso com a transparência e a ética é fundamental para fortalecer a integridade no mercado de apostas brasileiro. O objetivo é criar um ambiente mais seguro e confiável para todos envolvidos no esporte.

A Sportradar já atua no Brasil, colaborando com organizações como FIFA, Conmebol, CBF, CBV e 17 federações estaduais, monitorando mais de 10.000 partidas por temporada. A empresa também firmou recentemente acordos de Cooperação Técnica com os Ministérios da Fazenda e do Esporte do Brasil, ampliando suas atividades no combate à manipulação de resultados.

Com essa nova parceria, a BetMGM pretende solidificar sua posição como uma das plataformas mais responsáveis e comprometidas com o desenvolvimento de um mercado de apostas saudável, que esteja alinhado com os avanços regulatórios do Brasil.

