BetMGM Brasil firma parceria de integridade com Sportradar

BetMGM Brasil Entra no Programa de Integridade da Sportradar para Aumentar a Transparência nas Apostas

A BetMGM Brasil anunciou a sua adesão ao programa de Integridade da Sportradar, conhecido como Integrity Exchange. Essa parceria visa fortalecer o compromisso da plataforma com um ambiente de apostas mais seguro e transparente, alinhado às melhores práticas do setor e às leis brasileiras.

O programa Integrity Exchange da Sportradar é uma das maiores redes de monitoramento de integridade esportiva no mundo, contando com mais de 120 operadores participantes em mais de 50 países. Ele facilita a identificação de padrões de apostas suspeitas, ajudando diretamente nas investigações de manipulação de resultados, uma prática ilegal que prejudica a integridade do esporte.

Com a colaboração, haverá uma troca mútua de informações e alertas sobre atividades de apostas que levantem suspeitas. Esta iniciativa amplia as capacidades do programa de integridade interna da BetMGM, garantindo maior segurança e responsabilidade nas operações, além de proteção para os apostadores.

O CEO da BetMGM Brasil, Almir Ribeiro, ressaltou que "integridade e transparência são valores fundamentais para nós." Ele afirmou que a adesão ao Integrity Exchange representa um passo importante na construção de uma operação ética e responsável, conforme as legislações do Brasil. Ribeiro destacou ainda o compromisso da empresa com o esporte, os jogadores, os acionistas e o mercado em geral.

Andreas Krannich, vice-presidente executivo de Serviços de Integridade e Regulatórios da Sportradar, também comentou sobre a nova parceria. Ele expressou satisfação em receber a BetMGM no programa, ressaltando que a colaboração com um operador de destaque que compartilha o mesmo compromisso com a transparência e a ética é um avanço significativo para fortalecer a integridade no mercado de apostas brasileiro.

A Sportradar já possui uma forte atuação no Brasil, trabalhando em parceria com instituições como FIFA, Conmebol, CBF, CBV e 17 federações estaduais. Anualmente, a empresa monitora mais de 10.000 partidas no país e recentemente firmou Acordos de Cooperação Técnica com os Ministérios da Fazenda e do Esporte, ampliando suas atividades na luta contra a manipulação de resultados.

Com essa nova parceria, a BetMGM busca consolidar sua posição como uma das plataformas mais responsáveis, seguras e comprometidas com o desenvolvimento de um mercado de apostas saudável, alinhado às inovações regulatórias no Brasil.