Ram 2500 apresenta novas versões Black Express e Warlock 2026

A Ram está chegando com novidades para os amantes de picapes em 2026! A linha 2500 agora conta com duas versões bem bacanas: a Black Express e a Warlock. Ambas são versões da configuração Tradesman, mas com estilos próprios e preços que prometem conquistar os amantes de veículos robustos.

Vamos começar pela Black Express. Se você curte um visual mais urbano e esportivo, essa picape é a escolha certa. Ela traz um design diferenciado, com pintura uniforme na carroceria e rodas pretas de 20 polegadas. Um detalhe que chama a atenção são os estribos tubulares. E tem mais: você pode optar pela tração traseira ou 4×4, além de escolher entre carroceria curta ou longa. O preço inicial é de US$ 53.735, um diferencial de apenas US$ 2.495 em relação à Tradesman. Ouro sobre azul, não acha?

E falando em recursos, a Black Express vem com capô esportivo, sensores de estacionamento na frente e atrás, bancos confortáveis de tecido e retrovisores elétricos para reboque. A ideia é unir conforto e um visual robusto, perfeito para quem adora o dia a dia nas ruas e ainda quer um toque de atitude.

Agora, se você é do tipo que ama aventuras fora de estrada, a Warlock é a sua cara! Ela é exclusivamente 4×4 e vem com cabine dupla e caçamba curta, custando a partir de US$ 57.165 — ou seja, um acréscimo de US$ 2.995 em relação à Tradesman. O visual é bem marcante, com rodas diamantadas de 20 polegadas e pneus todo-terreno de 34 polegadas. Isso sem contar os amortecedores Bilstein e o controle de descida em ladeiras. É como ter um verdadeiro tanque para desbravar a natureza!

Os detalhes da Warlock também são impressionantes. Ela traz um acabamento escurecido e o nome “Warlock” estampado, garantindo que todos percebam que você está dirigindo algo especial. Pra quem adora pegar uma trilha ou um terreno mais acidentado, essa picape parece feita sob medida.

Ambas as versões são movidas pelo potente motor 6.4 Hemi V8, que entrega 405 cv e 58,1 kgfm de torque, acoplado a um câmbio automático de oito marchas. E se você deseja ainda mais potência, tem a opção do motor Cummins 6.7 turbodiesel, com 430 cv e impressionantes 145,6 kgfm de torque. Perfeito para quem precisa de força extra no dia a dia ou em viagens.

Tim Kuniskis, o CEO da Ram, destaca que a ideia é trazer visual diferenciador e preços acessíveis, sem perder o excelente desempenho. As encomendas já estão abertas e as primeiras entregas devem rolar no terceiro trimestre de 2025. E, claro, não podemos esquecer do Fiat Pulse Abarth 2026, que também está com um visual renovado e pronto para dar o que falar.

Aproveite e comece a sonhar com a sua nova picape! A Rodovia espera por você.