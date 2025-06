Eve Energy destina US$ 1,2 bilhão para projeto de baterias

A Eve Energy, uma das grandes fabricadoras de baterias na China, está dando um passo e tanto: anunciou um investimento de até US$ 1,2 bilhão na Malásia. O plano é construir uma nova fábrica em Kulim, no estado de Kedah, só para abastecer o mercado de armazenamento de energia.

Essa nova unidade vai ocupar um espaço gigantesco de cerca de 484 mil m² e será administrada pela subsidiária Eve Energy Storage Malaysia. A expectativa é que a construção leve aproximadamente dois anos e meio. Isso significa que teremos uma ampliação significativa das instalações da empresa no país, o que pode trazer um fôlego no fornecimento.

O investimen­to é uma resposta inteligente à crescente demanda mundial por soluções de armazenamento de energia. E, claro, também ajuda a contornar riscos gerados por tensões comerciais internacionais. É um movimento que mostra a estratégia da Eve para firmar sua presença no mercado global.

A primeira fábrica da Eve na Malásia começou a operar em fevereiro deste ano. Ela já está focada na produção de baterias cilíndricas 21700, que abastecem principalmente ferramentas elétricas e veículos de duas rodas, como scooters e motos elétricas. Se você já andou de moto elétrica, sabe como a bateria é crucial para garantir uma boa autonomia na jornada.

Em janeiro de 2024, a empresa já tinha planos para criar uma nova unidade de armazenamento de energia e até comprou um segundo terreno para mais uma fábrica. Esse tipo de movimentação só mostra que a Eve não quer perder tempo e está de olho nas oportunidades que o mercado traz.

E não pense que a expansão da Eve para o exterior se restringe à Malásia. Em junho de 2023, eles anunciaram p lanos para construir uma fábrica de baterias para veículos elétricos na Hungria, com um investimento superior a US$ 1 bilhão, e previsão de conclusão em até quatro anos. Olha que essa galera não para de trabalhar!

De acordo com a China Automotive Battery Innovation Alliance (CABIA), a Eve Energy estava em sexto lugar entre os fabricantes de baterias de veículos elétricos na China em maio, com 2,09 GWh instalados e 3,66% de participação de mercado. Para quem anda de olho nessas novas tecnologias, isso mostra que a competição está acirrada.

Mas atenção! Esse projeto ainda precisa do ok das autoridades regulatórias tanto da China quanto da Malásia. Vale lembrar que esse movimento acompanha uma tendência global de empresas como CATL e BYD, que também estão se expandindo em resposta ao crescimento dos veículos elétricos pelo mundo. O mercado de carros elétricos na Malásia está aquecendo, e empresas como a Apollo Go da Baidu estão apostando forte em lançamentos de robotáxis por lá.