Jeep reduz preço do Renegade Sport em R$ 16,4 mil para PcD

O Jeep Renegade Sport acaba de ganhar uma força extra para quem é PcD. Se você ou alguém que você conhece está buscando um carro zero com isenção de impostos, essa pode ser uma ótima oportunidade. Essa versão é uma das mais legais do segmento, oferecendo isenção de ICMS proporcional e IPI integral. E olha que, mesmo sendo a entrada da linha, ele já vem bem equipado de fábrica, garantindo que você não vai ficar na mão.

Para quem está pensando em preços, a versão Sport T270 4×2 está com o valor sugerido de R$ 118.290,00. Mas calma! Para pessoas com deficiência e compras diretas, esse preço cai para R$ 101.863,00. Isso significa uma economia de R$ 16.427,00! Claro, vale lembrar que os preços podem variar dependendo da região, da cor e dos opcionais que você escolher.

Se você ficou interessado, é só dar uma passadinha em qualquer concessionária Jeep no Brasil. Lá, você pode tirar dúvidas sobre como funciona o processo, quais documentos precisa e até informações sobre o financiamento voltado para PcD. Tudo para garantir que você tenha um atendimento completo e sem complicações.

Falando em motores, sob o capô, o Renegade Sport traz um motor 1.3 T270 Flex. Ele conta com quatro cilindros e 16 válvulas, combinado a um câmbio automático de seis marchas. O resultado? Impressionantes 176 cv de potência a 5.750 rpm, com um torque de 27,5 kgfm disponível já a partir de 1.750 rpm. Se você busca performance, esse carro acelera de 0 a 100 km/h em apenas 9,5 segundos. É um show!

No mercado, o Renegade não fica para trás. Dados da Fenabrave revelam que, entre janeiro e agosto de 2025, o modelo emplacou 27.609 unidades. Embora ele ainda não tenha superado alguns concorrentes, como o Volkswagen T-Cross e o Hyundai Creta, que seguem na liderança, a marca é sólida.

Em termos de conforto e segurança, quem optar pelo Renegade Sport vai encontrar acabamentos bacanas, como bancos em tecido premium e rodas de liga leve aro 17”, com pneus 215/60. Além disso, ele vem com seis airbags, ajuste do volante em altura e profundidade, ar-condicionado, direção elétrica, e um freio de estacionamento eletrônico, que é super prático, principalmente no dia a dia nas cidades.

Se você está pensando em dar um upgrade na sua garagem, essa versão do Renegade é realmente atrativa. E lembre-se, sempre que for fazer uma nova aquisição, é bom conferir todos os detalhes, como prazos e formas de pagamento. Assim, você garante que a experiência seja tão boa quanto o carro que vai escolher.