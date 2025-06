Programação do terceiro dia do evento é divulgada

O Electric Days 2025 já começou a todo vapor! No Rio de Janeiro, mais especificamente na Cidade das Artes, a atmosfera é de inovação e tecnologia. Este evento, que ficou conhecido como um dos maiores encontros de mobilidade elétrica e sustentável da América Latina, rola entre os dias 24 e 26 de junho. É um espaço onde executivos e autoridades do setor se reúnem para discutir como acelerar a transição energética, especialmente no setor automotivo.

Hoje, no terceiro dia do evento, a presença de nomes de peso como Stellantis, UFRJ, e Volvo promete debates interessantes sobre o futuro do transporte elétrico no Brasil. As conversas giram em torno de temas essenciais, como a economia circular e as tecnologias híbridas, que podem ser uma solução viável para o nosso mercado. Isso sem contar que, se você é apaixonado por carros, deve saber da importância de estar por dentro dessas inovações para entender como elas podem afetar seu dia a dia na direção.

Os painéis de discussão já estão rolando e abordam tópicos que fazem a diferença. Por exemplo, a transição energética pode significar não apenas uma mudança nos veículos que usamos, mas também um impacto positivo no meio ambiente. E quem nunca sonhou em dirigir um carro que não só é eficiente, mas também ajuda a cuidar do nosso planeta? Para isso, é fundamental acompanhar os avanços e as novas tecnologias que estão surgindo.

Electric Days 2025: programação para 26 de junho

Para quem está por lá ou curioso sobre o que rola, a programação do dia ficou assim:

9:20 às 9:45 : Abertura principal Energy Summit

: Abertura principal Energy Summit 9:45 às 10:30 : Stellantis e UFRJ falam sobre Economia Circular

: Stellantis e UFRJ falam sobre Economia Circular 10:50 às 11:30 : HORSE discute a transição energética e tecnologias híbridas

: HORSE discute a transição energética e tecnologias híbridas 11:30 às 12:00 : Omoda apresenta suas inovações

: Omoda apresenta suas inovações 13:50 às 14:30 : Plenária Energy Summit sobre veículos elétricos e híbridos

: Plenária Energy Summit sobre veículos elétricos e híbridos 15:00 às 15:40 : Stellantis e Spott falam sobre inovação e startups

: Stellantis e Spott falam sobre inovação e startups 16:00 às 16:30 : Volvo compartilha sobre sua estratégia de eletrificação

: Volvo compartilha sobre sua estratégia de eletrificação 16:30 às 17:00 : Tupi Mobilidade

: Tupi Mobilidade 17:00 às 17:45: Cerimônia de premiação dos Energy Summit Awards

Serviço

O Electric Days 2025 segue na Cidade das Artes, no Rio de Janeiro, de 24 a 26 de junho. Se você ama carros, vale a pena ficar de olho nas novidades e no que está sendo discutido!

E se você é daqueles que pega a estrada frequentemente, já parou para pensar como essas inovações podem criar um futuro onde dirigir será ainda mais prazeroso e sustentável? Cada detalhe conta, e o que rola nesses eventos pode influenciar bastante nossas experiências ao volante.