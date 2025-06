Dia de São João: confira onde é feriado nesta terça-feira

O dia de São João é comemorado em várias regiões do Brasil nesta terça-feira, 24 de junho, sendo um feriado em cinco capitais e mais quatro cidades. Apesar de não ser um feriado nacional, nas localidades onde o santo é padroeiro, as festividades e a rotina da população são bem especiais.

Capitais que celebram o dia de São João como feriado:

Aracaju (SE)

João Pessoa (PB)

Maceió (AL)

Recife (PE)

Salvador (BA)

Além dessas capitais, o feriado também é observado nas cidades de Campina Grande (PB) e Caruaru (PE), reconhecidas por suas grandiosas festas juninas. Outros municípios que celebram o dia de São João são Barueri (SP), Niterói (RJ) e Itaboraí (RJ).

Serviços nas cidades que celebram o feriado

Aracaju (SE)

Na capital sergipana, os mercados públicos estarão fechados, retornando à normalidade na quarta-feira, 25 de junho. A coleta de lixo seguirá o cronograma habitual, mas a limpeza pública terá equipes reduzidas. Os parques estarão abertos em horários menores. No entanto, as urgências dos hospitais municipais e um centro de triagem estarão em funcionamento normal.

João Pessoa (PB)

Em João Pessoa, a Prefeitura garante o funcionamento dos serviços essenciais, como os hospitais e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Agentes de mobilidade estarão disponíveis para organizar o trânsito e atender a quaisquer ocorrências.

Maceió (AL)

Os órgãos municipais em Maceió tomaram medidas para que os serviços essenciais, como saúde e segurança, funcionem sem interrupções durante os dias de feriado. As atividades administrativas retornarão na quarta-feira, 25 de junho.

Recife (PE)

As comemorações em Recife se estenderão até 29 de junho. Os serviços de monitoramento e fiscalização de trânsito estarão operando normalmente. As feiras e os mercados funcionarão com horário reduzido, das 6h às 13h. A Secretaria de Saúde preparou um esquema para vacinas e testes rápidos, com atendimento em centros de vacinação.

Salvador (BA)

Em Salvador, as Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) e o SAMU funcionarão 24 horas. Os serviços não essenciais terão cronogramas especiais desde 18 de junho, e toda a programação está disponível no site da Prefeitura.

Informações das cidades do interior

Campina Grande (PB)

Famosa por suas festividades juninas, em Campina Grande, os parques abrem das 5h às 18h. Os serviços de saúde, como prontos-socorros e ambulâncias, estão funcionando normalmente.

Caruaru (PE)

Em Caruaru, alguns serviços estão suspensos, mas as unidades de saúde estarão ativas, especialmente durante as festividades programadas pela Prefeitura.

Barueri (SP)

Em Barueri, os prontos-socorros, farmácias e a Defesa Civil estarão em pleno funcionamento. Os atendimentos nas Unidades Básicas de Saúde, no Ganha Tempo e outras secretarias estarão suspensos.

Niterói (RJ)

Na cidade de Niterói, as unidades de saúde, incluindo hospitais, funcionarão 24 horas, assim como o SAMU, garantindo atendimento emergencial.

Itaboraí (RJ)

A prefeitura de Itaboraí decretou ponto facultativo, com serviços administrativos suspensos até 25 de junho, porém, as unidades de saúde que atendem urgências e emergências funcionarão normalmente. As escolas da rede municipal também não terão expediente na segunda-feira, 23.

Neste feriado de São João, a população é convidada a celebrar com respeito e atenção às normas locais sobre serviços e atendimentos.