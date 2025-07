Produção de automóveis no Brasil aumenta impulsionada por exportações

No primeiro semestre de 2025, o Brasil viu a produção de cerca de 1.144.550 carros e comerciais leves, de acordo com a Anfavea. Isso representa um aumento de 8,1% em relação ao mesmo período do ano passado. Porém, nem tudo são flores; as montadoras estão com um sinal de alerta ligado.

Se olharmos para os emplacamentos, o crescimento foi bem mais modesto, apenas 5%. Mas um ponto positivo é que as exportações de veículos dispararam 58,5%. Isso se deve à recuperação do mercado argentino, o que é ótimo, mas traz um pouco de preocupação pela nossa dependência desse mercado. Enquanto isso, o México está mostrando uma tendência de queda nas importações de veículos brasileiros.

Cenário dos Importados

Nos importados, a situação é mais delicada. O emplacamento de carros estrangeiros cresceu 15,8% no semestre, enquanto os nacionais apenas 2,7%. É interessante notar que, até junho, já havia 111 mil unidades eletrificadas da China no nosso estoque, principalmente da BYD, que se antecipou antes do aumento dos impostos de importação. Hoje, os chineses dominam a maioria dos carros emplacados, deixando as montadoras nacionais em uma situação desafiadora.

Vendas Diretas vs Varejo

Vamos falar sobre as vendas? As taxas de juros e a inadimplência estão afetando muito as vendas no varejo, que caíram 10% para os carros nacionais. Já os importados tiveram um aumento de 15%. No segmento de vendas diretas, os nacionais cresceram 16%, enquanto os importados apresentaram um aumento de 17%. E as locadoras? Elas foram responsáveis por 28% dos emplacamentos no país, o que mostra que a demanda por aluguéis ainda está firme.

Aliás, quem já teve que recorrer a uma locadora em viagem sabe como ter um carro confiável é fundamental para a experiência ser agradável. E você, já se conscientizou sobre a importância da manutenção preventiva? Isso faz toda a diferença na hora de evitar imprevistos.