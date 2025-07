Golpe atinge celulares Android e esvazia contas bancárias

Um novo malware chamado SuperCard X está gerando inquietação entre os especialistas em cibersegurança. Esse vírus pode atacar celulares com o sistema operacional Android, trazendo riscos sérios, como o drenar contas bancárias de seus usuários. A empresa Cleafy, responsável pela identificação da ameaça, informa que o vírus se espalha por meio de mensagens falsas no WhatsApp e no Telegram.

O golpe se disfarça de alerta de banco para enganar as vítimas. Em uma jogada arriscada, ele induz os usuários a ligar para um serviço de atendimento falso e a instalar um aplicativo que parece ser uma ferramenta de proteção. A estratégia é realmente preocupante.

A invasão

Esse ataque, conhecido como TOAD, combina elementos de engenharia social e técnica, mas age de forma dissimulada. O mal-do-mal está utilizando a função NFC (comunicação por aproximação), o que permite que ele opere com mais discrição e, por isso, reduz as suspeitas das vítimas.

Quando um cartão é aproximado do celular afetado, os dados são capturados e enviados em tempo real para dispositivos controlados pelos criminosos. Com essa tecnologia, os celulares Android ficam vulneráveis a invasões e clonagens. Os golpistas podem realizar compras e saques fraudulentos, burlando sistemas de detecção de fraudes com uma certa rapidez.

O SuperCard X é uma ameaça global, com intenção de se espalhar cada vez mais. Os especialistas recomendam cuidados redobrados para todos. Não clique em links suspeitos, evite baixar aplicativos de fora da Play Store e mantenha o NFC desligado quando não estiver em uso. Essas ações simples podem fazer toda a diferença na proteção do seu celular.

Com a ascensão dessas novas ameaças digitais, é essencial ficar atento ao uso dos dispositivos móveis. A manipulação psicológica é uma forma comum de ataque, então, é fundamental adotar práticas de segurança no dia a dia. Em um mundo cada vez mais conectado, a defesa começa com a consciência de cada usuário.