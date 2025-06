Produção da BYD permanece estável, aponta Fipe Carros

A indústria automotiva na China está a todo vapor, especialmente quando falamos dos veículos de nova energia (NEVs). De 1º a 22 de junho, foram vendidos impressionantes 691 mil NEVs no varejo, um aumento de 38% se comparado ao mesmo período do ano passado. E no atacado, as vendas totalizaram 666 mil unidades, subindo 22%. Isso mostra que a galera lá tá realmente na pegada dos elétricos!

No acumulado do ano, já são 5,049 milhões de NEVs vendidos no varejo, o que representa um crescimento de 35% em relação a 2024. No atacado, o número é ainda mais surpreendente: 5,872 milhões de unidades, um salto de 38%. Só em junho, os NEVs responderam por 54,5% das vendas no varejo, chegando a uma marca de 50,06% no total de 2025. É uma tendência que não dá pra ignorar!

BYD no Comando

E quem brilha nesse cenário é a BYD, que se firmou como a líder do segmento. O pessoal da montadora confirmou que a capacidade de produção está normal, desmentindo os rumores sobre uma possível desaceleração. As vendas continuam a crescer, e isso se reflete na participação de mercado da marca, que subiu de 15% para 17% em poucos meses.

Entre janeiro e maio, a BYD emplacou 1,76 milhão de veículos globalmente, um aumento surpreendente de 39% em relação ao mesmo período de 2024. As exportações também chamam a atenção, com 373 mil carros enviados para fora da China — um crescimento impressionante de 112%. Em maio, por exemplo, cerca de 90 mil carros cruzaram as fronteiras!

Para manter o equilíbrio no mercado interno, a BYD implementou algumas estratégias, como um subsídio de RMB 666 por carro para as concessionárias. Além disso, a montadora tem um sistema que freia entregas quando o estoque fica crítico.

Estoques e Novidades

Falando em estoques, a última atualização da CPCA revelou que o total de veículos de passageiros na China encerrou maio com 3,45 milhões de unidades — uma leve queda de 50 mil em relação a abril, mas ainda 160 mil a mais que no mesmo mês do ano passado. Entre as marcas chinesas, o estoque se manteve estável em 1,9 milhão de unidades. Isso é algo para prestar atenção, já que ter um estoque saudável é crucial para as montadoras.

Outra marca que está fazendo barulho é a Luxeed, uma parceria entre a Huawei e a Chery. Eles anunciaram descontos de até RMB 60 mil em seus modelos S7 e R7, para quem comprar entre 27 de junho e 31 de julho. Essa é uma ótima opção para quem quer um carro elétrico de qualidade com um bom desconto!

Lançado em novembro de 2023, o Luxeed S7 tem preços que vão de RMB 229.800 a RMB 319.800, enquanto o SUV cupê R7, que chegou em setembro de 2024, fica entre RMB 259.800 e RMB 319.800. Em maio, 5.124 unidades do R7 foram vendidas, mostrando que o modelo tá conquistando espaço.

Aliás, a Luxeed já comemorou a entrega de 100 mil unidades até o final de maio, o que reafirma seu crescimento no setor de carros elétricos premium.

Cenário Geral do Mercado

No geral, o mercado chinês de veículos está em franca expansão. De 1º a 22 de junho, as vendas totais de veículos de passageiros no varejo somaram 1,269 milhão de unidades, marcando 24% de alta em comparação a 2024. No ano, o total já chega a 10,086 milhões, com um crescimento geral de 11%. A BYD também está expandindo sua atuação pelo mundo, como prova a recente parceria com a Voestalpine, fornecendo aço para a nova fábrica na Hungria.

É um momento empolgante para os amantes de carros e para quem está de olho nas novidades do setor!