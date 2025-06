CNH antes dos 18 anos: conheça as regras atuais

Obter a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) é um passo importante para quem deseja dirigir no Brasil. Para começar essa jornada, é necessário ter pelo menos 18 anos completos. Essa regra, que está de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro (CTB), ainda não sofreu alterações, mesmo com algumas discussões sobre a possibilidade de redução da idade mínima.

Para tirar a CNH, o candidato deve passar por um conjunto de etapas que garantem sua aptidão para dirigir. Primeiramente, é preciso fazer exames médicos e psicológicos. Esses testes ajudam a confirmar se a pessoa está apta a assumir a responsabilidade de estar ao volante.

Após os exames, vem o curso teórico. Nesse momento, o futuro motorista aprende sobre as leis de trânsito, direção defensiva e até primeiros socorros. Depois de concluir o curso, é preciso fazer uma prova teórica. Somente após aprovação nessa etapa, o candidato está liberado para as aulas práticas.

### Como funciona a habilitação em 2025

Com a prova teórica nos trilhos, a parte prática começa. O estudante de direção passa por aulas em que pode aplicar tudo o que aprendeu. Por fim, ele realiza o exame prático com um avaliador do Detran. Para ser aprovado, o candidato não pode acumular mais de 3 pontos nesse teste.

### Documentos necessários

Para começar todo esse processo de habilitação, alguns documentos são fundamentais. É preciso apresentar o RG, CPF e um comprovante de residência atualizado. Esses papéis servem para confirmar a identidade do candidato e garantir que ele atenda às exigências legais.

Atualmente, mesmo com o debate sobre mudanças na idade mínima, não há definições concretas. Qualquer alteração exigiria uma revisão no CTB, o que envolve discussões e processos legislativos muitos complexos. Portanto, para quem está pensando em tirar a habilitação, o conselho é ficar de olho nas normas atuais e se preparar bem. O foco continua sendo a maturidade e a responsabilidade no trânsito, garantindo assim mais segurança para todos.