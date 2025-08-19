Mundo Automotivo

Crescimento de 27% no mercado de carros elétricos em 2025

BYD lidera vendas em sete mercados globais no primeiro semestre de 2025
As vendas de veículos elétricos (VE) estão bombando em 2025! Nos primeiros sete meses do ano, viu-se um aumento impressionante, com 10,7 milhões de carros vendidos. Isso representa um crescimento de 27% em relação ao ano passado. Só em julho, 1,6 milhão de unidades foram comercializadas, subindo 21% comparado ao mesmo mês de 2024, apesar de ser 9% abaixo do número de junho.

A China continua sendo a grande líder do mercado, com 6,5 milhões de veículos vendidos — mais da metade do total mundial. O crescimento por lá chegou a 29% no acumulado do ano, e há um dado interessante: as vendas de modelos totalmente elétricos (BEVs) estão superando os híbridos plug-in, fazendo a diferença na penetração de elétricos, que já ultrapassa os 50% pelo terceiro mês seguido.

Na Europa, a situação é igualmente positiva. Os europeus compraram 2,3 milhões de veículos elétricos, com uma alta de 30%. A Alemanha e o Reino Unido se destacaram, com crescimentos de 43% e 32%, respectivamente. A Itália, com novos incentivos, surpreendeu ao registrar um aumento de 40%. Por outro lado, a França teve um crescimento mais tímido, de apenas 9% em julho. Em viagens pela Europa, você percebe como a infraestrutura para recarga também ajuda nessa popularização.

Nos Estados Unidos e no Canadá, o crescimento foi mais modesto, com 2% a mais, totalizando 1 milhão de unidades. Por lá, o mercado enfrenta desafios, como incertezas nas políticas de incentivo e tarifas comerciais, o que pode ter esfriado os ânimos das vendas. Algumas marcas consagradas, como a Tesla, mostraram sinais de desaceleração, o que é uma pena para os fãs.

No mercado global, incluindo países emergentes como Brasil e Índia, o crescimento foi de 42%, com 0,9 milhão de veículos vendidos. Aqui, a adoção precisa de um empurrãozinho das políticas públicas e de uma infraestrutura de recarga mais robusta. Você já deve ter notado que a quantidade de estações de recarga ainda é limitada em algumas regiões.

Os modelos totalmente elétricos estão chamando a atenção, com um aumento de 40% nos últimos meses. Já os híbridos plug-in, que ainda têm seu espaço em locais onde a infraestrutura é mais deficiente, enfrentaram uma queda de 10%. Isso mostra que o interesse por carros elétricos está bem alto!

Enquanto a China e a Europa estão na linha de frente, o resto do mundo parece estar se movimentando, mesmo que devagar. Há uma expectativa de um ótimo fechamento para 2025, mas alguns desafios persistem, especialmente na América do Norte. É interessante como o cenário está mudando e como podemos fazer parte dessa evolução, né?

