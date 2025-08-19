Crescimento de 27% no mercado de carros elétricos em 2025

As vendas de veículos elétricos (VE) estão bombando em 2025! Nos primeiros sete meses do ano, viu-se um aumento impressionante, com 10,7 milhões de carros vendidos. Isso representa um crescimento de 27% em relação ao ano passado. Só em julho, 1,6 milhão de unidades foram comercializadas, subindo 21% comparado ao mesmo mês de 2024, apesar de ser 9% abaixo do número de junho.

A China continua sendo a grande líder do mercado, com 6,5 milhões de veículos vendidos — mais da metade do total mundial. O crescimento por lá chegou a 29% no acumulado do ano, e há um dado interessante: as vendas de modelos totalmente elétricos (BEVs) estão superando os híbridos plug-in, fazendo a diferença na penetração de elétricos, que já ultrapassa os 50% pelo terceiro mês seguido.

Na Europa, a situação é igualmente positiva. Os europeus compraram 2,3 milhões de veículos elétricos, com uma alta de 30%. A Alemanha e o Reino Unido se destacaram, com crescimentos de 43% e 32%, respectivamente. A Itália, com novos incentivos, surpreendeu ao registrar um aumento de 40%. Por outro lado, a França teve um crescimento mais tímido, de apenas 9% em julho. Em viagens pela Europa, você percebe como a infraestrutura para recarga também ajuda nessa popularização.

Nos Estados Unidos e no Canadá, o crescimento foi mais modesto, com 2% a mais, totalizando 1 milhão de unidades. Por lá, o mercado enfrenta desafios, como incertezas nas políticas de incentivo e tarifas comerciais, o que pode ter esfriado os ânimos das vendas. Algumas marcas consagradas, como a Tesla, mostraram sinais de desaceleração, o que é uma pena para os fãs.

No mercado global, incluindo países emergentes como Brasil e Índia, o crescimento foi de 42%, com 0,9 milhão de veículos vendidos. Aqui, a adoção precisa de um empurrãozinho das políticas públicas e de uma infraestrutura de recarga mais robusta. Você já deve ter notado que a quantidade de estações de recarga ainda é limitada em algumas regiões.

Os modelos totalmente elétricos estão chamando a atenção, com um aumento de 40% nos últimos meses. Já os híbridos plug-in, que ainda têm seu espaço em locais onde a infraestrutura é mais deficiente, enfrentaram uma queda de 10%. Isso mostra que o interesse por carros elétricos está bem alto!

Enquanto a China e a Europa estão na linha de frente, o resto do mundo parece estar se movimentando, mesmo que devagar. Há uma expectativa de um ótimo fechamento para 2025, mas alguns desafios persistem, especialmente na América do Norte. É interessante como o cenário está mudando e como podemos fazer parte dessa evolução, né?