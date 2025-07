preços e mudanças: tudo que você precisa saber

A Honda CB 300F Twister, que chegou ao mercado em 2023, passou por algumas atualizações para a linha 2026. Em apenas dois anos e meio, essa belezura conquistou mais de 140 mil motociclistas pelo Brasil, e não é à toa — ela é uma das melhores opções para quem está entrando no mundo das motos esportivas.

O motor continua sendo o SOHC de 293,5 cm³, arrefecido a ar, que já conhecemos, com a tecnologia FlexOne. Ele entrega até 24,7 cv a 7.500 rpm e 2,6 kgfm de torque a 5.500 rpm com etanol. O câmbio é de 6 marchas, e a embreagem conta com um sistema de assistência que possibilita trocas de marcha mais suaves e evita o travamento da roda traseira durante reduções. Quem já dirigiu em situações de trânsito intenso sabe o quanto isso pode ser um alívio.

Dando uma olhada nas especificações, a CB 300F Twister 2026 tem um peso a seco de 139 kg e um tanque de 14,1 litros, perfeito para aqueles rolês longos. As rodas de liga leve de 17 polegadas vêm com pneus 110/70 na frente e 150/60 atrás. Os freios não ficaram para trás, mantendo discos de 276 mm na frente e 220 mm atrás, ambos com sistema ABS, trazendo mais segurança para quem gosta de pegar a estrada.

Na suspensão, a Honda optou por um garfo telescópico na dianteira com tubos de 41 mm e um quadro traseiro elástico com um amortecedor único que permite ajuste de pré-carga. Vamos combinar: quem já passou por buracos e irregularidades no asfalto sabe que uma boa suspensão faz toda a diferença na experiência!

A parte de tecnologia também é bem equipada. A moto vem com um painel digital que apresenta informações como consumo médio e nível de combustível, tudo em um LCD de alto contraste. Para iluminar o caminho, ela utiliza lâmpadas de LED, e ainda conta com um carregador USB para deixar o celular sempre carregado nas viagens.

Falando sobre novidades, a versão ABS agora traz uma cor nova: Azul Perolizado, além do clássico Vermelho Metálico. Já a versão CBS estreia um Cinza Metálico, que é uma opção bem interessante para quem busca um visual mais discreto, mas ainda cheio de estilo. Essas versões devem chegar às concessionárias a partir da segunda quinzena de agosto.

E falando em preços, a Honda CB 300F ABS será vendida por R$ 25.637,00 enquanto a versão CBS sai por R$ 24.657,00. Uma moto com todas essas características e um preço acessível realmente vale a pena para quem está pensando em entrar de cabeça no universo das duas rodas! É um verdadeiro convite para experimentar a liberdade que só uma moto pode proporcionar.