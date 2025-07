Galinha de 15 cm e 300 gramas vale R$ 3,5 mil em SP

Pequena em tamanho, mas grande em valor, a galinha Serama vem conquistando espaço no mercado de aves ornamentais, especialmente no interior de São Paulo. Essa é a menor raça de galinha do mundo e, apesar de não ser criada para a alimentação, se tornou um verdadeiro bichinho de estimação e uma fonte de renda para muitos criadores.

Com apenas 15 centímetros de altura, os machos dessa espécie pesam no máximo 500 gramas, enquanto as fêmeas são ainda menores, não ultrapassando 300 gramas. Para se ter uma noção, uma galinha comum pode alcançar até 75 centímetros e pesar cerca de 2 quilos. Essa diferença é notável, mas o que mais surpreende é o valor da Serama. O preço de cada ave pode variar entre R$ 1 mil e R$ 3,5 mil, dependendo da linhagem.

Além de vender os exemplares adultos, muitos criadores também comercializam ovos fecundados. Os preços para uma dúzia desses ovos ficam entre R$ 1 mil e R$ 3 mil, com os mais caros sendo das linhagens puras. Os ovos da Serama branca são especialmente desejados por quem quer começar sua própria criação em casa, já que essa variedade é uma das mais valorizadas.

A origem da Serama remonta à Malásia, nos anos 1970, quando o criador Wee Een começou a cruzar duas raças: a galinha malaia Bantam e a japonesa Chabo. O resultado foi essa ave encantadora, cujo nome "Serama" é inspirado na palavra "Rama", um título usado por reis tailandeses, que reflete a postura altiva da galinha.

A popularidade da Serama ultrapassou fronteiras e ganhou destaque internacional nos anos 2000, especialmente nos Estados Unidos e na Europa. Aqui no Brasil, sua trajetória começou a ser oficialmente registrada apenas em 2014. Desde então, mais e mais pessoas têm se interessado por essa raça, seja como colecionadores ou criadores.

Com seu visual exótico, tamanho compacto e alto valor de mercado, a Serama se firmou como mais do que uma ave ornamental. Ela se transformou em uma nova oportunidade de negócio para pequenos criadores, e o interesse crescente por linhagens raras continua a manter essa ave em evidência no cenário das aves exóticas no Brasil.